Все самое интересное - в стороне от проторенных дорог - путешественник Яцек Палкевич

Пешком через одну из самых опасных пустынь мира, на шлюпке через океан, на аутентичной пироге по диким местам тропического острова, на оленьих упряжках до полюса холода - это совсем краткая и неполная аннотация экспедиций известного польского путешественника Яцека Палкевича. Он уверен, что эпоха географических открытий никогда не заканчивалась: на Земле еще есть множество неизведанных уголков, где обязательно стоит побывать. Пан Яцек говорит, что если в джунглях всего две тропинки, то выбирать надо обязательно менее протоптанную. Его путешествия - не комфортные прогулки, а испытания тела и духа на прочность. Вдали от цивилизации иначе не бывает. Впрочем, Яцек Палкевич предлагает каждому пройти по своим маршрутам. Он талантливый журналист, писатель, автор десятков интереснейших книг о нашей планете. К слову, путешественник станет одним из участников международного круглого стола во время мероприятий Дня белорусской письменности в Слониме. Корреспондент БЕЛТА поговорил с неординарным человеком о путешествиях и книгах.

- Вы были штурманом на торговом флоте, работали на добыче алмазов в Сьерра-Леоне. Обычному человеку такой биографии хватит, чтобы считать себя немало видевшим и знающим мир. Но в случае с Яцеком Палкевичем это было лишь начало. Когда вы поняли, что сидеть на месте скучно, что путешествия могут стать не только возможностью сменить обстановку, но и делом всей жизни?

- Распробовал вкус путешествий еще во время чтения книг Джека Лондона, Редьярда Киплинга и Роберта Стивенсона. С румянцем на лице я впитывал знания об экзотических странах, о других цивилизациях, впечатляли и приключения книжных героев, оказывавшихся порой один на один с дикой природой... Они смогли выжить благодаря мужеству, силе, благородству, от слабых же оставались одни кости. Я представлял себя в роли таких героев, плыл с ними по морю, попадал в опаснейшие переплеты, искал золото Клондайка. Еще во время учебы в начальной школе на вопросы, кем хочу стать, я уверенно отвечал, что буду путешественником. Именно герои книг открыли передо мной огромный мир, который до сих пор исследую: необыкновенные уголки мира, культуры.

Потом я наяву увидел то, что выносил со страниц любимых авторов, проверил достоверность фактов, которые порой были рождены лишь фантазией писателей. Но иногда удавалось попадать в такие места, в которых не бывали даже мои герои. Однажды на плоскогорье в Венесуэле я добрался до загадочных тепуи - мощных столовых гор. Конан Дойл в "Затерянном мире" описал их, как практически сверхъестественное явление. Это вызвало необычные чувства: легендарное место, о котором автор книги знал лишь понаслышке, я увидел своими глазами.

Посвящением для меня стало путешествие в Индокитай в 1972 году. С тех пор я прошел немало дорог от пиков Бутана до храмов Ангкора и рисовых полей на Бали. Я узнал даяков - охотников за головами с Борнео, а также племя короваи из джунглей Новой Гвинеи, побывал в игорных заведениях Макао, притонах для курения опиума в Лаосе, ел кузнечиков в Бирме и собачье мясо во Вьетнаме. Мне удалось познакомиться с первобытным амазонским племенем яномами, увидеть настоящую аутентичную Африку, о которой сегодня могут напоминать лишь фильмы.

Как путешественник я открыл для себя широкую душу жителей Советского Союза. Я помню езду на тройке лошадей (такой как описывал Гоголь) по Чукотке и обеды из икры и осетрины на гриле. Это была единственная доступная в тех местах еда.

Мои путешествия - встречи с интереснейшими людьми, погружение в экзотические культуры, многие из которых находятся на грани исчезновения. Это необычный опыт, воспоминания на всю жизнь.

- Уже первые экспедиции впечатляют. Вы пересекли море песка - Сахару, а потом в одиночку на спасательной шлюпке - Атлантический океан. Риск огромнейший. Это того стоило?

- Сомнений не было ни тогда, ни теперь. Часто повторяю, что жизнь дает каждому столько, сколько он осмелится взять, ну а я не собираюсь отказываться от чего бы то ни было. Я благодарю бога за свою очень интересную жизнь. Такое чувство, будто вытянул счастливый лотерейный билет: всегда делал лишь то, что мне нравилось. Впрочем, ничего не дается просто так: каждый человек сценарист своей жизни. Мой сценарий писался под впечатлением прочитанных еще в юности книжек.

- Ваши путешествия - практически всегда экстрим. Сколько времени занимает подготовка к ним, чему уделяется внимание - физической форме, изучению особенностей местности, аборигенов?

- Залогом успеха в путешествии всегда была скрупулезная организация. Во время подготовки стараюсь продумать все до мельчайших деталей, закупаю соответствующую одежду, инвентарь. Ответственно подхожу и к выбору попутчиков: всех участников должны объединять общие идеи, интересы. Никогда не забываю о дисциплине, но всегда остается место на импровизацию.

Когда-то такие приготовления занимали много времени. В 1986 году я совершил первoe путешествие к племени даяков на острове Борнео. Подготовка тогда заняла около года. Дважды ездил в Джакарту в Индонезии, где пытался больше узнать об интересующем меня племени, выяснить, опасны ли даяки. При этом даже ученые из местных университетов разводили руками, мол, до них доходят лишь обрывочные сведения. При экспедиции в отдаленные от цивилизации племена беру с собой мешок подарков: мачете, ножи, кастрюли, рыболовное снаряжение, соль, лекарства от малярии и многое другое. Так потом легче найти общий язык. Уже на месте я понял, что современные даяки - лишь потомки охотников за головами. Оказалось, что опасности никакой нет, но до момента встречи, конечно, волновался. Старая школа путешествий уходит буквально на глазах. Компьютеры, интернет сильно изменили жизнь, сделали мир куда доступней для каждого. Сегодня подготовка к той же экспедиции на Борнео заняла бы у меня две недели. Хотя стоит учитывать и полученный ранее опыт.

- Уточнение длины Амазонки, что сделала экспедиция с вашим участием, Википедия называет последним географическим открытием XX века. А какая экспедиция для вас была самой важной, запоминающейся?

- Трудно поверить, что спустя много лет после высадки на Луну человечество не знало точно место рождения самой большой в мире реки. Зачастую определение истока, исходного участка реки - довольно сложная задача для исследователей. Четких критериев нет, обычно учитывают несколько параметров: длину, площадь бассейна, русло и др.

В 1996 году научная экспедиция под моим руководством определила исток Амазонки в Андах в Перу. Оказалось, что река длиннее Нила. Это особое для меня достижение. Сейчас у истока реки установлен памятный знак с мемориальной доской об этом событии. Благодаря открытию я был удостоен чести читать лекции в университетах, географических обществах, культурных центрах по всему миру.

Но наибольшее удовлетворение принес мне одиночный рейс. В 1975 году я решил пересечь океан в спасательной шлюпке, чтобы доказать, что жертва морской катастрофы может спастись, если не сдастся прежде всего морально. У меня не было связи с внешним миром, не было секстанта, только компас в наличии.

Проблема выживания прежде всего связана с нехваткой питьевой воды, поэтому я собирал ее под дождем, ловил рыбу, в которой много пресной воды.

Во время трехдневного шторма пришлось буквально сражаться за жизнь, постоянно вычерпывая воду из шлюпки. Борьба со стихией меня полностью утомила. Я был бесконечно одинок, не мог есть, спать, дрожал от холода и страха. После трех бессонных ночей боялся пасть духом и утратить инстинкт самосохранения. Но внутренний голос был сильнее: "Нет! Не сдамся! Не умру!" Когда через неделю с проплывающего мимо судна поступило предложение подняться на борт, я стал колебаться. Действительно ли нужно сдаться? Смогу ли я потом простить себе это решение? Наконец, мужской вердикт - твердое "Нет!". Этот ответ судну, на котором мне предлагали безопасность, еду, гарантию возвращения домой, стал самым ценным уроком жизни. Это "нет" и самый большой успех. Это "нет" я вспоминаю в трудные минуты, тогда, когда думаю, что мне придется сдаться и отказаться от какого-то начинания.

- Как выбираете цель и маршрут для путешествий? Что становится определяющим?

- Каких-то особых правил нет. Идеи могут появиться, когда читаю газеты, смотрю ТВ или слушаю чьи-то рассказы.

Иногда важен не сам маршрут, сколько то, что может дать путешествие в моральном плане. В течение многих лет я возглавлял Школу выживания, чтобы получить опыт современного менеджмента. Корпорации охотно вкладывают средства в развитие сотрудников: это сегодня не роскошь, а необходимость. Недостаточно просто компетенций, авторитета или просто сильной личности: руководители компаний должны уметь справляться с кризисными ситуациями, для выхода из которых необходимо прилагать все силы. Практический урок этому могут дать, например, тропические джунгли. Здесь человек находится под постоянным давлением, достигает предела своей выносливости. Экспедиция в смертельном климате, полном опасных и надоедливых пиявок, насекомых и паразитов длится несколько недель: это серьезнейшее испытание характера и возможностей. На пределе физических сил человек понимает, сколь велик потенциал силы духа. Финал, впрочем, всегда положительный. Урок джунглей облагораживает.

- При тщательном планировании, уверен, часто все идет совсем не так, как ожидаете. Бывало ли вам страшно в путешествиях?

- Очевидно, страх - неотъемлемый элемент путешественника, ведь человек боится того, о чем не знает. Да и мир полон опасных ловушек. Как справиться со страхом? Лучше всего помогает приобретенный ранее опыт. Чем больше знаешь, меньше чувство страха. Важны также целенаправленная подготовка, привычка действовать рационально и, конечно, самоконтроль.

- Как реагируете на нештатные ситуации?

В каждой чрезвычайной ситуации у меня есть план "Б". Хотя, например, известный Арнольд Шварценеггер, рассказывая о принципах, которым следовал на пути к успеху, отмечал, что всегда ставил все на одну карту. У него был главный план и он цеплялся за него, не задумываясь о том, чтобы могло быть при другом стечении обстоятельств. Он говорил: "Забудь о плане "Б", если ты знаешь, чего хочешь достичь, тебе не нужна защитная сетка". В похожей ситуации я оказался, когда в одиночку пересекал Атлантику: у меня не было контактов с внешним миром, я не мог рассчитывать ни на чью помощь.

Вера в победу зачастую граничит с верой в чудеса. Немало примеров тому в спорте, в частности, "чудо на льду" в хоккее, когда команда американских студентов обыграла на Олимпиаде в 1980 году советскую сборную. Тот случай - яркое доказательство того, чего можно достичь при должной мотивации.

- Можно ли устать от путешествий?

- Однозначный ответ на этот вопрос дать тяжело. И да, и нет. Экспедиции - тяжелый хлеб. Цена ему - жажда, голод, стресс и страх. Да, результаты красиво выглядят на фотографиях и открытках, но даются они непросто.

Правда, вскоре после возвращения домой тяжелые моменты забываются и начинаешь уставать уже от домашней рутины.

- Что для вас источник вдохновения для новых экспедиций?

- Некоторые говорят, что в трудных ситуациях им помогает опыт, жизненный путь каких-то известных людей. В молодости я тоже имел такие ориентиры. Хотя, есть примеры, которые близки мне и сегодня. Например, выдающий средневековый географ и путешественник Ибн Батута, а также Тур Хеердал, Эрнест Хемингуэй, Антуан де Сент-Экзюпери. В то время, когда ценности меняют смысл, авторитетов становится все меньше, я остаюсь фанатом Джека Лондона, сторонником постоянного преодоления себя.

Впрочем, сегодня не так много ярких жизненных ориентиров и моральных авторитетов, нет четких границ между плохим и хорошим, черным и белым, возможно, поэтому все чаще доминируют оттенки серого.

- В одном из ваших материалов обратил внимание на интересную мысль: мол, для того, кто много путешествует по миру, все межнациональные, международные конфликты кажутся чем-то несущественным, что есть вещи куда важнее. Что же, по вашему мнению, ждет нашу Землю, на что люди должны направить силы и энергию?

- Отчеты ученых носят тревожный характер. Нестабильная, непредсказуемая погода - результат глобального потепления. Жаркая погода стала нормой, тают ледники, горят огромные лесные массивы, нередки и стихийные бедствия - торнадо, ураганы, которых раньше в таком количестве не было. Конечно, необходимо реагировать, иначе мы приведем мир к необратимой катастрофе.

Я оптимист и поэтому верю, что люди смогут изменить высокомерное отношение к природе. Четверть века назад я запустил проект по привлечению внимания к тем местам на земном шаре, которых еще не коснулось влияние цивилизации. Поддержали его и космонавты, которые с орбиты фиксировали нездоровое состояние нашего дома - Земли. Летом 1994 года вместе с единомышленниками мы отравились в экспедицию в глубь Сибири, сплавлялись на плотах по реке Таймура в Эвенкийском автономном округе. В бескрайней тайге человек ощущает себя маленьким и потерянным, однако именно это дает чувство неограниченной свободы и счастья. Здесь лучше всего понимаешь, насколько важно человечеству изменить циничное отношение к Земле и сохранить планету. Правда, по итогом экспедиции на наше послание, отправленное по многим адресам, тогда никто не отреагировал…

- Объездив весь мир, много ли вы знаете о странах - соседках Польши? Беларусь для вас - это открытая книга или Terra Incognita?

- В Польше есть поговорка "Чужое хвалите, а своего не знаете". К сожалению, я не знаком достаточно со своей страной, что уже говорить о соседях. Меня всегда тянуло далеко за горизонт. Планирую провести в Беларуси 5 дней. Поверьте, за это время постараюсь узнать и увидеть как можно больше.

- Вы примете участие в праздновании Дня белорусской письменности. Для многих моих ровесников отчет о путешествии чаще всего укладывается в пару строчек текста и несколько фотографий в соцсетях. Об успешности поездки судят по лайкам и сердечкам под постом. Хотя хорошая книга и сегодня, уверен, как и десятки лет назад, способна заставить мальчишку хотя бы в воображении еще и еще раз пережить вместе с автором его приключения. А что значат книги для вас как для писателя и как для читателя?

- Для моего поколения книги были как наркотик. Сегодня наш образ жизни изменился. Приходят новые источники знаний - электронные медиа. Впрочем, в выходные или вечером всегда можно найти время на чтение, однако многие ленятся делать и это. К сожалению, в Европе ситуация лишь ухудшается. В Польше, например, лишь 37% от опрошенных прочитали в прошлом году хотя бы одну книгу.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

БЕЛТА. -0-