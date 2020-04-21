Все школьные дисциплины нацелены на формирование у учащихся патриотических качеств - Минобразования

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все школьные дисциплины нацелены на формирование у учащихся патриотических качеств. Такое мнение во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказал начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.

"В учебной деятельности заложен огромный воспитательный потенциал. Каждая дисциплина оказывает значительное влияние на формирование мировоззрения детей и молодежи, их гражданско-патриотических и идейно-нравственных качеств", - сказал Эдуард Томильчик.

Сегодня предпринимаются попытки переписать историю, обесценить вклад советского народа в Победу над фашизмом. Основа в противостоянии фальсификациям - историческая наука. "Изучению Второй мировой и Великой Отечественной войн в учреждениях общего среднего образования уделяется большое внимание. Учебные программы по предметам "Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь", "Всемирная история", "История Беларуси" предусматривают изучение этих вопросов в 4-м, 9-м и 10-м классах, - отметил начальник управления. - На учебных занятиях школьники знакомятся с героизмом и патриотизмом советских людей в начале Великой Отечественной войны, подвигом советских воинов во время освобождения БССР от германских захватчиков, партизанской и подпольной деятельностью на оккупированной территории Беларуси, вкладом белорусского народа в победу над нацистской Германией".

По словам Эдуарда Томильчика, учебные программы по истории Беларуси включают проведение уроков "Наш край". "Они направлены на изучение краеведческого материала, позволяющего выявить особенности исторического развития региона, в котором проживают учащиеся. Для проведения уроков используются историко-документальные хроники "Памяць", материалы краеведческих музеев, в том числе школьных, публикации в местной периодической печати", - добавил он.

Вопросы по истории Великой Отечественной войны включены в билеты для проведения обязательного выпускного экзамена по учебному предмету "История Беларуси" в 11-м классе.-0-

Акция "Юнги Победы" пройдет в учреждениях образования в мае Акция посвящена воспитанникам легендарной Соловецкой школы юнг Военно-морского флота СССР, среди которых были и уроженцы Беларуси.

Более 8 тыс. школьников Беларуси приняли участие в выставке-конкурсе "Салют Победы!" "Проект "Салют Победы!" - это галерея работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также художественной фотографии, анимационных фильмов и стихотворений", - рассказала директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда Васильченко.

Учебные программы и пособия по истории планируется обновить "Одним из требований к созданию новых учебных пособий является реализация принципа научности - соответствие содержания учебного материала уровню современного развития науки, достоверность изложения фактов, законов, принципов, теорий", - рассказал начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.

В год 75-летия Победы особо значимы патриотические проекты - Томильчик Эдуард Томильчик подчеркнул, что сегодня в учреждениях образования проводятся республиканская акция "Беларусь помнит" и мероприятия героико-патриотической акции "Великой Победе - 75!".

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