Все системы кислородоснабжения в больницах Беларуси работают в штатном режиме - Минздрав

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все системы кислородоснабжения в больницах Беларуси работают в штатном режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ведущие лечебные учреждения Минска и регионов, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19, оснащены стационарными источниками кислорода - газификаторами емкостью от 3 до 6 т каждый. Здесь хранится сжиженный кислород. Дежурство специалистов на местах осуществляется круглосуточно.

В связи с возросшим числом госпитальных пневмоний, требующих респираторной поддержки, в больницах страны возросло и потребление кислорода. Системы работают автоматически: в случае увеличения потребления кислорода в учреждении система сама настраивается на изменения.

ОАО "Крион" работает с загрузкой 50-60% и полностью обеспечивает кислородом страну, при этом производит отгрузку кислорода на экспорт. В случае увеличения потребления кислорода в стране ОАО "Крион" имеет возможность оперативно нарастить производство.

Специалисты РУП "Медтехноцентр" в настоящее время проводят закупку нескольких резервных источников кислорода (газификаторов). Поставка ожидается в ближайшие дни. Ввод их в эксплуатацию в настоящее время не требуется.

В пресс-службе отметили, что на складе РУП "Медтехноцентр" есть около 1 тыс. увлажнителей с дозаторами. Все они по заявкам могут быть отгружены в лечебные учреждения. Есть возможность заказа для использования в больницах мобильных блоков на 1-6 пациентов (для оперативной подачи кислорода).-0-