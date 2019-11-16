Все спорные вопросы нужно решать с председателем участковой комиссии - международный наблюдатель

16 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Если у наблюдателя возникают какие-то вопросы, то он должен обратиться к председателю участковой избирательной комиссии и с ним их решить. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала наблюдатель от миссии СНГ Ольга Кремская.

Она акцентировала внимание на важности соблюдения наблюдателями должностных инструкций, положений ЦИК. "Если у наблюдателя возникают какие-то вопросы, хочет что-то уточнить, то он должен обратиться к председателю участковой избирательной комиссии и с ним решить возникшие вопросы. В миссии СНГ работают люди грамотные и подготовленные, для нас недопустимы грубые нарушения", - сказала Ольга Кремская.

Наблюдатель от миссии СНГ за дни досрочного голосования посетила около 10 участков в Витебске и районе. По ее словам, члены комиссий проделали хорошую работу для подготовки помещений к выборам. "На избирательных участках созданы дополнительные условия, чтобы люди с ограниченными возможностями могли проголосовать. Приятно было видеть молодых волонтеров, которые дежурят на участках, чтобы помочь инвалидам. Некоторые из маломобильных избирателей уже подали заявки, что придут в основной день голосования непосредственно на участок", - отметила Ольга Кремская.

По ее оценке, голосование проходит спокойно. На участках создана доброжелательная, рабочая атмосфера.

В Витебской области созданы 768 участков, в списки для голосования внесены около 855 тыс. человек. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва стартовало 12 ноября и завершается сегодня. Основной день голосования 17 ноября.-0-