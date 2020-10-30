Все участники испытаний вакцины "Спутник V" в Беларуси чувствуют себя удовлетворительно

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все белорусские участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно. Такая информация размещена в Telegram-канале Минздрава.
"Всего скрининг прошли 109 пациентов, вакцинированы 100 человек", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что девять пациентов не прошли скрининг по разным причинам: из-за положительных анализов на COVID-19 (в том числе наличия антител), повышенной температуры на момент рандомизации и т.д.
В исследованиях участвуют минские поликлиники №4 (включено 20 пациентов), №5 (20 пациентов), №14 (28 пациентов), №28 (32 пациента).
Через 21 день после первого введения препарата добровольцы получат второй компонент.
Все участники наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Специалисты оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины.-0-