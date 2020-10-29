Все участники испытаний вакцины "Спутник V" в Беларуси получили первый компонент препарата

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все участники пострегистрационных исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V" получили первый компонент препарата. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России, сообщает ТАСС.

Сегодня во время двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) в Беларуси завершена вакцинация первым компонентом (вакцинированы 100 человек). Второй получили уже 11 участников.

Все добровольцы наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Специалисты при этом оценивают эпидемиологическую эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины. "Единый подход к дизайну исследования в Российской Федерации и Беларуси в перспективе обеспечит сопоставимость данных, полученных в двух странах для принятия решения о возможности дальнейшей регистрации вакцины в Беларуси", - добавили в пресс-службе министерства.

Беларусь стала первым зарубежным государством, в котором стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России. Они пройдут в восьми медицинских учреждениях.-0-