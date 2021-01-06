Все вопросы проведения ЧМ-2021 по хоккею урегулированы указом Президента - Совмин

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все вопросы проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года урегулированы указом Президента от 10 января 2020 года №10, в том числе вопрос безвизового посещения Беларуси участниками и болельщиками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Постановление Совета Министров от 30 декабря 2020 года №791 "О перечне международных спортивных мероприятий, проводимых в Республике Беларусь в 2021 году" разработано исключительно в целях освобождения участников спортивных мероприятий (спортсменов, тренеров и других членов спортивных делегаций) от уплаты консульского сбора при получении визы для прибытия в Беларусь.

"Вопрос безвизового посещения Беларуси участниками ЧМ-2021 по хоккею и болельщиками урегулирован указом Президента от 10 января 2020 года №10. Поэтому нет необходимости включать чемпионат мира по хоккею 2021 года в перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси в 2021 году", - рассказали в пресс-службе.-0-