Все выпускники белорусских вузов по IT-специальностям в 2018 году получили распределение

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все выпускники белорусских вузов 2018 года, получившие образование по IT-специальностям, были распределены. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время круглого стола "IT-абитуриент 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас распределение уже несколько лет стопроцентное. И это касается не только IT-специальностей", - отметил Сергей Касперович. По его словам, свое первое место работы молодые айтишники ищут преимущественно в компаниях Парка высоких технологий. "В то же время и на предприятия других отраслей в соответствующие подразделения они тоже охотно идут. Например, в различные информационно-аналитические центры, которые созданы при государственных предприятиях", - рассказал начальник главного управления.

По информации представителей вузов, принявших участие в круглом столе, в компании ПВТ трудоустраиваются примерно 60-70% выпускников факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ, около 88% - факультета информационных технологий Белорусского государственного технологического университета (по итогам прошлого года).

Согласно данным Парка высоких технологий, ежегодно в компании-резиденты устраиваются более 1500 выпускников вузов.

В целом, добавил Сергей Касперович, количество заявок при распределении айтишников примерно в 1,5 раза превышает количество самих выпускников.-0-