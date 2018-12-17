Все законопроекты в Беларуси с 1 февраля 2019 года начнут оценивать на соответствие ЦУР

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 февраля 2019 года вступает в силу обновленный закон о нормативных правовых актах, в котором, помимо прочего, установлено требование о соответствии принимаемых нормативных правовых актов Целям устойчивого развития. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, руководитель рабочей группы Национального собрания по достижению ЦУР Алла Бодак, передает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, в Беларуси создана система мер, позволяющих при подготовке любого законопроекта оценивать его на соответствие ЦУР. Алла Бодак обратила внимание, что подобный закон - первый на постсоветском пространстве. Сенатор назвала его разработку и принятие одним из значимых достижений, которых удалось добиться в Беларуси за год, прошедший с момента проведения в Совете Республики парламентских слушаний по ЦУР.

В этом году в парламенте принят еще ряд законопроектов, направленных на достижение конкретных Целей устойчивого развития. Например, об особо охраняемых природных территориях (Цель №15: сохранение экосистем суши), о производстве и обращении органической продукции (Цели №3, №12: хорошее здоровье и благополучие, ответственное потребление и производство). Готовятся поправки в закон об обращении с отходами. Алла Бодак отметила важность того, что в Беларуси принимаются комплексные программные документы, направленные на достижение ЦУР. Сейчас, например, идет подготовка Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года.

Сегодня в Минске состоялось расширенное заседание парламентской рабочей группы по ЦУР. В нем приняли участие депутаты, члены Совета Республики, представители Минобразования, Минприроды, Мининформа. На заседании обсуждалась деятельность СМИ по информационному сопровождению достижения ЦУР, приоритетные направления трансформации национальной системы образования. Кроме того, подведены итоги работы в области сбора и переработки твердых коммунальных отходов и обеспеченности населения водой питьевого качества. В центре внимания были также законодательное обеспечение достижения Целей устойчивого развития и роль парламента в этом деле.-0-