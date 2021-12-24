Всебелорусская пионерская елка соберет 28 декабря в Минске около 400 ребят

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусская пионерская елка состоится 28 декабря в выставочном комплексе "БелЭкспо" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.
"В празднике примут участие около 400 октябрят и пионеров со всех областей и Минска. Это лидеры областных и республиканской детских палат, победители интеллектуальной игры "Пионерский квиз", военно-патриотических игр "Зарница" и "Зарничка", а также активные участники онлайн-проектов "Бинго!", "БитваУмов", "#Топчик", - рассказала Александра Гончарова. - Ребята станут непосредственными участниками программы и пройдут сказочный новогодний квест "Семь желаний", повстречают Деда Мороза, Снегурочку, Бабу-Ягу".
Кроме того, пионеры смогут познакомиться с выставкой лучших работ конкурса елочных игрушек "Новогодний бум!", ощутить праздничную атмосферу в фотозонах.
В завершение каждый гость получит сладкий подарок от Белорусской республиканской пионерской организации.-0-