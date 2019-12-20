Всебелорусская пионерская елка соберет в Минске более 350 ребят

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусская пионерская елка соберет 26 декабря в Минске 350 лучших представителей детско-юношеского движения из всех регионов страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Мы второй год подряд приглашаем в столицу на праздничное новогоднее мероприятие лучших представителей пионерских дружин из всех уголков республики. Это ребята, которые на протяжении года активно участвовали в жизни нашей организации. Благодаря их инициативам БРПО стала более яркой, динамичной и современной. Мы не изменяем традициям, и в этом году главная пионерская елка - центральное мероприятие республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество" - вновь пройдет в выставочном комплексе "БелЭкспо". Мальчики и девочки окунутся в атмосферу новогоднего праздника и волшебства мюзикла "В гостях у сказки", - рассказала Александра Гончарова.

В этом году у детской организации появился свой талисман - рысенок Огонек. Он будет встречать и сопровождать пионеров и октябрят на протяжении всего праздника, радовать их сюрпризами и сладкими новогодними подарками.

24 декабря праздничные мероприятия республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество" состоятся в Ганцевичской вспомогательной школе-интернате.

Республиканская благотворительная акция БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" стартовала 5 декабря. Главная задача проекта, символом которого являются красные рукавички, - окружить теплом и заботой маленьких жителей страны - воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, которые особенно нуждаются в этом в новогодние и рождественские дни. Ежегодно участники акции вносят свой вклад в копилку добрых дел республиканского новогоднего благотворительного проекта "Наши дети".-0-