Всебелорусская пионерская елка в Минске объединила около 300 активистов БРПО

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 активистов объединила Всебелорусская пионерская елка. Мероприятие прошло сегодня на базе национального выставочного центра "БелЭкспо" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"Сегодня состоялось центральное мероприятие акции БРПО "Чудеса на Рождество", - рассказала Александра Гончарова. - Всебелорусская пионерская елка проходит третий год подряд. В этот раз мы собрали победителей наших онлайн и оффлайн-проектов, а также лидеров областных и республиканской детских палат. Все ребята и вожатые приехали с очень хорошим настроением. Было сделано очень много памятных фотографий, в том числе с нашим талисманом - рысенком Огоньком. Каждый ребенок получил сладкий подарок и массу положительных эмоций, побывав на новогодней квест-сказке "Приключения в Снеговичной стране".

Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Председатель ЦС БРПО пожелала ребятам здоровья, осуществления всех желаний. Чтобы через год Всебелорусская пионерская елка вновь собрала лучших из лучших в столице.

"Конечно, мы постарались всем уделить внимание, - добавила Александра Гончарова. - В предновогодние и рождественские дни очень важно, чтобы все - не только дети, но и взрослые были окружены вниманием общественных объединений".-0-

Александра Гончарова

Фото Андрея Покумейко