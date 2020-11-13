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13 ноября 2020, 08:26

Всебелорусский слет студенческих отрядов стартует в Минске

Фото из архива
Фото из архива

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения" стартуют сегодня в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

"Сегодня столица принимает участников слета "Время движения" из всех регионов Беларуси. В мероприятиях проекта, которые пройдут 13-15 ноября в Минске и Минской области, в общей сложности примут участие порядка 500 человек. Безусловно, с учетом эпидситуации мы делаем акцент на неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер, в том числе температурного и масочного режимов. К слову, для участников слета мы разработали брендированные маски с логотипом белорусских студенческих отрядов. Полагаю, они ребятам понравятся", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, уже в первый день слета для бойцов студотрядов запланирована комплексная экскурсионная программа с посещением национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", дворцово-замкового комплекса "Мирский замок", мемориального комплекса "Врата памяти" в деревне Малый Тростенец, а также Минского городского технопарка. Затем начнет свою работу диалоговая площадка.

"Центральным мероприятием первого дня и в целом слета станет торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра 2020. Она пройдет во дворце культуры "Атлант". Площадка выбрана нами неслучайно. В этом году совместно удалось реализовать трудовой проект "Атлант 2020" с участием более 800 бойцов студотрядов", - отметила командир РШСО

.

Победителям республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и на лучшую организацию, принимающую студенческий отряд будут вручены награды в командной номинации - "Лучший студенческий отряд", в персональных номинациях - "Лучший командир студенческого отряда", "Лучший комиссар студенческого отряда". Кроме того, состоится чествование лучших штабов трудовых дел первичной организации БРСМ учреждений образования и территориальных штабов студенческих отрядов. Традиционно в конкурсе участвовали принимающие организации.

Завершат первый день конкурсы отрядных визиток и презентационных видеороликов "Твой отряд". "Традиционно конкурс видеороликов вызывает море положительных эмоций. Ведь авторами и режиссерами-постановщиками четырехминутных фильмов о жизни своего студенческого отряда выступают сами ребята. Второй день слета более спортивный. Начнется он с разминки к сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Борись! Стремись! Побеждай!", - сказала Надежда Шаховская.

Ближе к вечеру участников слета будут ждать на творческом фестивале "Энергия отряда", который пройдет по таким направлениям, как музыкальное, хореография и оригинальный жанр. Завершат день студотрядовские костер и спевка. "У костра мы поем студотрядовские песни под гитару. У нас в движении большое песенное наследие, начиная от "Яростного стройотряда" до современных песен, таких как "Гимн Белорусских студенческих отрядов", премьера которого состоялась во время открытия третьего трудового семестра 2020", - добавила командир РШСО.

В заключительный день запланирована "Квиз-программа" и торжественное закрытие слета с награждением победителей. "Участие в каждом пункте программы нашего слета фиксируется на командный результат. Поэтому ребята заинтересованы принести как можно больше победных очков своей команде. Они всегда готовы подставить плечо друг другу, проявить командный дух. Это очень ценные качества. Ведь цель слета - приумножить лучшие традиции студенческих отрядов, среди которых самое важное – студотрядовское братство", - заключила Надежда Шаховская.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Республиканский штаб студенческих отрядов в 2020 году трудоустроил 24 628 человек: 23 870 человек в составе студенческих отрядов, 758 - индивидуально.-0-

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