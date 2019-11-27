Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения!" стартует 29 ноября

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ проведет Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения!", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

Мероприятия слета пройдут 29 ноября - 1 декабря в Минске и Минской области и объединят более 400 бойцов белорусских и российских студенческих отрядов, а также почетных гостей - ветеранов студотрядовского движения и представителей органов законодательной и исполнительной власти. "Программа слета расписана по минутам. Большая часть отведена работе интерактивных образовательных площадок. Это и тимбилдинг, и мастер-классы по организации студотрядов как у нас в Беларуси, так и в России", - рассказал Олег Дикун.

Большой блок будет посвящен досуговой деятельности отрядов. "Слет - это традиционно вечер знакомств "По кирпичику!", экскурсии, ежедневная утренняя зарядка, общеотрядная спевка у костра и собственно студотрядовский костер. В этом году состоятся ночной квест, творческий фестиваль "Энергия отряда!". Безусловно, где молодежь, там и музыкальная программа, поэтому для участников будет организована "Бойцовка-пати". Особое внимание на слете уделим людям, которые заложили основу и традиции студотрядовского движения - ветеранам, с участием которых пройдет встреча "Биография молодости нашей", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Центральным событием Всебелорусского слета студенческих отрядов станет торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра с чествованием победителей республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд. "Она состоится в первый день слета и откроет его. Также будет организован круглый стол с потенциальными работодателями из Беларуси, партнерами из Российского союза молодежи и Российских студенческих отрядов. Надеемся, там удастся подписать ряд соглашений", - сказал Олег Дикун.

Цель слета - сохранение, приумножение традиций студенческих отрядов, развитие творческого и культурного потенциала участников движения, международное молодежное сотрудничество. Организатором выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и акционерного общества "Атомстройэкспорт".-0-