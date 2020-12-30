Всебелорусское народное собрание будет судьбоносным - Петровский

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Всебелорусское народное собрание будет судьбоносным. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Всебелорусское народное собрание будет достаточно значимым и судьбоносным, - сказал Петр Петровский. - Президент анонсировал те вопросы, которые будут подниматься. Прежде всего это внесение изменений в Конституцию. Думаю, что эти изменения Всебелорусское народное собрание определит и предложит вынести их на референдум. Второй момент - программа развития страны на будущую пятилетку, которую традиционно принимает Всебелорусское народное собрание".

По словам эксперта, уникальность ВНС в том, что традиционно оно объединяет делегатов со всей страны, представляющих максимально широкие слои общества. "Не секрет, в западных странах есть проблема с демократическими институтами. Многие даже в политологии утвердили такой термин, как партократия. Всебелорусское народное собрание - как раз инструмент недопущения формирования узкой прослойки, так называемых элитных профессиональных политиков, закрытой от проблем общества. На сегодняшний день это наиболее представительный орган, и после закрепления его конституционного статуса он будет достаточно сильно определять будущую жизнь в стране", - отметил он.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-