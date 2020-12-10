Всебелорусское народное собрание поможет объединению общества в работе на благо страны - ученый

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание поможет объединению общества в работе на благо страны. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь.
"Проведение такого крупного мероприятия, как Всебелорусское народное собрание, имеет большое значение для нашего общества. Необходимо определить направления дальнейшего развития Беларуси, объединиться для достижения общих целей и решения актуальных задач. Все мы хотим жить в мире и согласии, в спокойной стране, в благоприятных условиях, иметь хорошую зарплату. Ожидаем, что это собрание позволит нам снова сплотиться и вместе работать на благо нашей страны", - сказал Петр Витязь.
По его словам, ученые примут активное участие в диалоге о будущем Беларуси. "Думаю, на Всебелорусском народном собрании будут затрагиваться вопросы международного сотрудничества, геополитики, экономики и многие другие. Ученые тоже должны в этом поучаствовать и показать свое место в жизни общества. Конечно, наука - затратный механизм, но использование научных знаний помогает решать экономические проблемы, способствует развитию различных сфер деятельности", - отметил руководитель аппарата НАН.-0-