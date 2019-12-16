Всебелорусскую "Молодежную премию-2019" вручили в Минске

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имена обладателей наград "МП | Молодежная премия - 2019" названы сегодня во время первой церемонии вручения статуэток и дипломов нового всебелорусского проекта, передает корреспондент БЕЛТА.

Обладателем статуэтки и диплома |"МП | Молодежная премия - 2019" за лучшие нестандартные дизайнерские решения и продвижение бренда в сфере моды для молодого поколения белорусов стал дизайнер одежды Игорь Плетнев. Игорь - многократный участник конкурсов и фестивалей "Мельница моды", "Невские берега", чемпион мира среди команд бьюти-индустрии в Киеве. Белорусский дизайнер разрабатывал и шил костюмы для нескольких известных проектов, в том числе II Европейских игр в Минске.

За самое продуктивное и эффективное событие года в сфере IT-образования награждена организатор конференции Open IT Диана Кочеткова. Бесплатная конференция для будущих и начинающих айтишников, организованная IT-академией Парка высоких технологий, стала одним из интереснейших и полезных мероприятий для молодежи в этом году. Форум с серией мастер-классов, неформальными лекциями и возможностью трудоустройства прошел в Минске в сентябре. Цифры проекта: 40 спикеров, 1500 участников, и продолжение в 2020 году в виде регионального тура.

За самую яркую европейскую композицию молодежной осени - 2019 отмечена представительница Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Лиза Мисникова. 15-летняя артистка, ученица гимназии №56 Минска, занимается музыкой уже пять лет. В шорт-лист увлечений Лизы можно записать музыкальную школу, вокал, хореографию, иностранные языки, математику и путешествия.

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Воронюк: молодежь Беларуси гордится своей страной и прославляет ее во всем мире Об этом заявил первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк перед началом церемонии объявления обладателей наград "МП | Молодежная премия - 2019".