Всегда голосую на выборах, потому что хочу улучшить жизнь в стране - 102-летний избиратель

17 ноября, Вилейский район /Корр. БЕЛТА/. Участие в выборах - это долг гражданина Беларуси, благодаря голосованию каждый может улучшить жизнь в стране. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал 102-летний житель агрогородка Куренец Вилейского района Семен Шубертий.

"Я гражданин страны, участие в выборах - это мой долг. Всегда голосую, делаю это с удовольствием, потому что хочу, чтобы наша страна жила и процветала, чтобы уровень жизни повышался. Радует, что среди кандидатов есть образованные и молодые люди", - сказал Семен Шубертий.

От депутатов нового созыва он ожидает сохранения спокойной обстановки в стране и улучшения благосостояния. "У всех должна быть работа и достойный заработок", - считает житель Куренца.

Семен Шубертий проголосовал на дому: с возрастом стал хуже ходить и слышать. При этом подчеркнул: на жизнь не жалуется. В свои 102 года он бодр, весел, много общается и с удовольствием показывает небольшое хозяйство. Говорит, секрет долголетия в том, чтобы честно жить, умеренно работать, не злоупотреблять алкоголем. И все-таки главное - хорошие гены: у него, например, тетя дожила до 112 лет. "Желаю и всем дожить до моего возраста", - сказал на прощание он.

Всего в агрогородке Куренец захотели проголосовать на дому 25 граждан, пояснила председатель участковой комиссии Куренецкого избирательного участка №33 Валентина Станкевич. "Наши избиратели как всегда активные. Всего в список внесены 1 тыс. 37 граждан. По данным на 15.00, уже 62% проголосовали - это 688 человек. К нашему округу относятся 13 деревень плюс дом-интернат для инвалидов и престарелых, где проживают 27 человек. Для голосования на дому у нас есть три небольшие урны, на объезд выделено три машины. В основном дома голосуют пожилые граждане, также записались инвалиды. Многие даже утром звонили и интересовались, когда мы приедем", - рассказала она.

Избирателям этого участка предлагают отдать свой голос за одного из пяти кандидатов в депутаты. Всего от Минской области баллотируются 67 человек. В регионе образовано 17 округов. Открыты 982 участка для голосования. В списки избирателей включены 1 млн 123 тыс. 425 человек.-0-