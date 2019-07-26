Всех участковых планируется оснастить видеорегистраторами

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всех участковых милиционеров планируется оснастить видеорегистраторами, в перспективе каждое общение офицера с гражданами будет проходить при включенном записывающем устройстве. Об этом в интервью ведомственному изданию МВД "На страже" рассказал заместитель начальника главного управления - начальник управления профилактики ГУОПП МВД Олег Каразей, сообщает БЕЛТА.

В конце июня утверждена новая редакция инструкции, которая регулирует работу участковых инспекторов милиции. "Документ получился неперегруженным, но в то же время содержательным. Мы попытались максимально освободить сотрудника от бумажной волокиты, чтобы оставалось больше времени на выполнение прямых обязанностей и конкретных задач", - отметил Олег Каразей.

"В идеале обязательным элементом экипировки участковых должен стать персональный видеорегистратор, что даст возможность одновременно решить минимум три глобальные задачи. Во-первых, защита сотрудника - с помощью устройства можно посмотреть развитие спорной ситуации и конкретные действия сторон. При этом само по себе ведение записи послужит сдерживающим фактором, устранит условия для возможных провокаций. Во-вторых, видео поможет в сборе доказательств фактов правонарушений при разборе семейных скандалов и других вызовах. В частности, будет возможность фиксировать обстановку в квартире, состояние жертвы и другое. В-третьих, видеорегистратор призван дисциплинировать и самого офицера, который уже не позволит себе проявить некую вальяжность или некорректность. Порой от населения поступают сигналы о неправомерном поведении сотрудника. Некоторые из них, к сожалению, подтверждаются", - рассказал Олег Каразей.

Наличие видеорегистратора уже внесено в нормы. "В то же время понимаю, что оснастить всех сразу не получится, так как решение вопроса требует немалого финансирования. Однако в перспективе каждое общение офицера с гражданами будет проходить при включенном записывающем устройстве", - подчеркнул Олег Каразей.-0-