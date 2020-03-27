Всем 1444 ветеранам ВОВ в Минске оказывается дополнительная поддержка из бюджета города

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской столице проживают 1444 ветерана Великой Отечественной войны, всем им из средств местного бюджета оказывается дополнительная поддержка. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня у нас проживают 1444 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе два Героя Советского Союза Василий Мичурин и Иван Кустов, - рассказала Ирина Дудка. - В городе реализуются все меры поддержки, принятые на республиканском уровне, а также предусмотрен ряд дополнительных мер социальной поддержки из средств местного бюджета. Это ежемесячные доплаты к пенсиям, бесплатное оздоровление в реабилитационном центре (16-дневный курс). Возмещается ремонт жилья из средств местного бюджета".

По словам зампреда, условия проживания ветеранов обследованы, изучены все заявки, нуждающимся оказана материальная помощь, актуализированы списки организаций, которые берут шефство над ветеранами. Всем этим гражданам предложены акции по уборке квартир, бытовому обслуживанию, бесплатные услуги связи, поликлиниками проведена диспансеризация.

"Сегодня 238 ветеранов получают бесплатное социальное обслуживание на дому, 18 человек - услуги сиделки, 105 ветеранов ВОВ, которые являются инвалидами I группы, - услуги по уходу с выплатой пособия. И 18 человек проживают в домах-интернатах Минска", - привела цифры Ирина Дудка.

Есть у органов соцзащиты и контакт с организациями, особенно БРСМ, проводятся совместные акции. Ветераны нуждаются в общении, слушателях, которым можно рассказать о своей судьбе, поделиться воспоминаниями. А к Дню Победы запланирована разовая акция: всех ветеранов еще раз посетят на дому с вручением памятных подарков и поздравительных открыток.

Взаимодействие с Минской городской ветеранской организацией помогает дополнительно выявлять потребности этой категории. Как подчеркнул председатель организации Анатолий Адоньев, совместные акции и мероприятия, участие ветеранов в общественной жизни, патриотическом воспитании молодежи, как и материальная помощь, очень важны. Чтобы эти люди не оставались вне активного образа жизни. Они хотят чувствовать поддержку, заботу и внимание, знать, что о них помнят.-0-