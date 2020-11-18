Всемирная неделя правильного использования антибиотиков проходит в Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 18 по 24 ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), сообщает БЕЛТА.

Впервые Всемирная неделя затрагивает не только вопрос рационального использования антибиотиков, но и других лекарственных средств (противовирусных, противогрибковых, противопаразитарных), и проводится под девизом "Объединим усилия для сохранения противомикробных препаратов".

Проведение в Беларуси Всемирной недели направлено на повышение информированности населения в вопросе правильного использования этих групп лекарств, которые являются важнейшими средствами борьбы с инфекционными болезнями, и предупреждение развития к ним резистентности.

Специалисты отмечают, что избыточное и неправильное использование антибиотиков в медицине, животноводстве, растениеводстве приводит к появлению устойчивости к ним. Антибиотикорезистентность (нечувствительность или устойчивость возбудителей инфекционных болезней к назначаемым для борьбы с ними антибиотикам) - тема, волнующая сегодня все человечество. Происходит постепенное снижение восприимчивости микроорганизмов к лекарственным средствам, а без эффективных антибиотиков лечение становится затруднительным, повышается риск тяжелого течения и вероятность летального исхода. Поскольку в ближайшее время появление новых препаратов не предвидится, то необходимо сохранить эффективность имеющихся путем правильного их использования.

Пандемия COVID-19 также оказала влияние на использование антибиотиков. Люди, ошибочно полагая, что антибиотики могут вылечить и защитить от инфекции COVID-19, начали их принимать с профилактической целью без соответствующих назначений врача. Злоупотребление антибиотиками в период пандемии может ускорить процесс формирования и распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Возбудитель COVID-19 - вирус, а не бактерия, и поэтому антибиотики не следует использовать для профилактики или лечения вирусных инфекций, если они не сопровождаются бактериальным заражением.

"При правильном применении антибиотики позволяют эффективно бороться с бактериальной инфекцией и спасают жизни, при неправильном - приводят к появлению устойчивых к лечению бактерий и создают риск побочных эффектов", - говорится в сообщении.-0-