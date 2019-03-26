26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная туристская организация позитивно оценивает усилия Беларуси по развитию туризма, заявил заместитель генерального секретаря этой организации Хайме Альберто Кабаль Санклементе 25 марта на встрече с послом Беларуси в Испании, Постоянным представителем Беларуси при Всемирной туристской организации Павлом Пустовым, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии в Испании.

Стороны констатировали конструктивный характер отношений по линии "Беларусь - Всемирная туристская организация".

Павел Пустовой обратил особое внимание на меры, которые уже приняты в Беларуси для привлечения иностранных туристов. Среди них - введение и успешное функционирование 30-дневного безвизового режима пребывания в стране, либерализация визовой политики, возможность безвизового въезда в Беларусь для участников и гостей II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

"Хайме Альберто Кабаль Санклементе в свою очередь позитивно оценил усилия Беларуси по развитию туризма, а также выразил уверенность в том, что присутствие Постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации с резиденцией в Мадриде даст новый импульс для развития отношений между нашей страной и этой организацией, - проинформировали в посольстве. - В числе основных направлений деятельности Всемирной туристской организации на ближайшее время заместитель генсекретаря назвал инновационные технологии в туризме, разработку новых образовательных программ, дальнейшее поощрение стран - участниц организации к либерализации визовой политики".-0