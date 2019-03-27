Всемирный альянс информационных технологий и услуг планирует открыть в Беларуси региональный офис

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный альянс информационных технологий и услуг (WITSA) готов открыть в Беларуси региональный офис. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с генеральным секретарем WITSA Джеймсом Генри Пойсантом, передает корреспондент БЕЛТА.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества Беларуси и Всемирного альянса информационных технологий и услуг. "Знаю об определенных инициативах с вашей стороны. Думаю, что открытие регионального офиса организации в Беларуси будет хорошим позитивным сигналом в том числе и для мирового сообщества, которое видит наши успехи в IT-сфере", - сказал Александр Турчин.
Джеймс Генри Пойсант также высказал предложения по сотрудничеству, касающиеся повышения профессионального уровня специалистов. "Образование очень быстро меняется благодаря развитию информационных технологий", - отметил он.
Всемирный альянс информационных технологий и услуг (WITSA) - ведущий консорциум отраслевых ассоциаций ИКТ-индустрии из более чем 80 стран мира. Альянс основан в 1978 году под именем "Всемирная ассоциация индустрии компьютерных услуг".
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