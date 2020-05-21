Всемирный банк выделяет 100 млн евро для модернизации системы высшего образования в Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил заем в 100 млн евро для поддержки модернизации системы высшего образования в Беларуси, сообщили БЕЛТА в представительстве ВБ в Беларуси.

Проект предполагает модернизацию и оснащение современным оборудованием учебно-лабораторной базы в 18 учреждениях высшего образования, а в некоторых будет проведен капитальный ремонт и реконструкция зданий.

"В 2015 году Беларусь присоединилась к Болонскому процессу - общеевропейской инициативе, направленной на реформирование высшего образования. В результате этого важного шага страна взяла на себя серьезное обязательство по улучшению системы высшего образования, - отметила руководитель проектов Всемирного банка в области высшего образования и старший специалист по вопросам образования Нина Арнхолд. - По этому проекту мы поддержим в стране работу по созданию системы профессиональной подготовки кадров в вузах, соответствующей требованиям рынка труда XXI века. Мы также окажем поддержку в создании независимой системы обеспечения качества образования и модернизации учебно-образовательной среды".

При поддержке проекта белорусские университеты и колледжи получат возможность активнее участвовать в международных программах и инициативах. Также он посодействует повышению качества белорусского высшего образования - будет создано Национальное агентство по обеспечению качества образования, которое будет полностью отвечать требованиям Болонского процесса.

"Во время реализации проекта с 2020 по 2025 годы примерно для 300 тыс. студентов и преподавателей ежегодно будут создаваться более качественные условия обучения, - пояснил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер. - Это интеллектуальный капитал, который может обеспечить трансформацию ресурсной экономики страны в экономику знаний".

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере $1,9 млрд. Действующий инвестиционный портфель ВБ в Беларуси включает девять проектов на общую сумму $942,71 млн.-0-