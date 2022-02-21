Всемирный день экскурсовода: как стать обладателем этой популярной специальности

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 21 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:00 Вольфович отметил вклад Института национальной безопасности в защиту интересов страны Общество
17:55 В некоторых областях Беларуси снижается заболеваемость COVID-19 Общество
17:53 Провалившегося под лед мужчину спасли на реке Гайна в Логойске Происшествия
17:47 "Мингаз" рассказал о сроках техобслуживания газоиспользующего оборудования и газопроводов Экономика
17:40 На улицах Витебска появятся торговые "трамвайчики" Регионы
17:39 Свыше 250 ученых из 10 стран объединит конференция по экологическому образованию в БГУ Общество
17:36 Эксперты СНГ обсудили перспективы совершенствования модельного законодательства в сфере миграции Общество
17:29 Совместные кооперационные проекты по производству микроэлектроники в ЕАЭС обсудили в Минске Регионы
17:20 Две школьницы из Борисова приговорены к 6 годам лишения свободы за сбыт наркотиков Происшествия
17:08 Небезопасные погремушки выявили у оптовика в Гомельской области Регионы
17:05 Всемирный день экскурсовода: как стать обладателем этой популярной специальности Общество
17:02 Саракач: пойду на референдум, чтобы у моих детей было светлое и беззаботное будущее Общество
16:59 У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 В мире
16:55 Наблюдатели от МПА СНГ на референдуме проведут встречи в парламенте и ЦИК Беларуси Общество
16:53 В румынском Марамуреше обсудили закупки белорусских электробусов для модернизации транспортной системы Экономика
16:47 Клишевич: экономическому взаимодействию Беларуси и Кубы требуется перезагрузка Политика
16:38 Саракач: Мозырский драмтеатр может воспитать немало поколений народных артистов Культура
16:34 Русакович: референдум должен дать новый импульс для развития Беларуси Общество
16:33 МИД Беларуси прокомментировал новые санкции со стороны ЕС Политика
16:28 На трассе Р28 ограничат движение из-за следственного эксперимента Регионы
16:25 Более 44 тыс. национальных наблюдателей аккредитованы для работы на референдуме Общество
16:17 На участке дороги М6 в Минском районе временно ограничат движение Регионы
16:16 Мицкевич: парламентские контакты Беларуси и Кубы развиваются по нарастающей Политика
16:13 Производство промышленной продукции в Витебской области в январе выросло на 7,5% Регионы
16:09 Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнили статусом о вакцинации в Беларуси Общество
16:00 Российский эксперт: заявления политиков Запада являются военными преступлениями в инфосфере Общество
16:00 Утром на МКАД столкнулись восемь автомобилей Происшествия
15:54 В Минске легковушка сбила пешехода. В нее при оформлении ДТП врезалась маршрутка Происшествия
15:54 Более 1,06 млн жителей Гомельской области включены в списки для голосования на референдуме Регионы
15:53 Российские военные уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу В мире
Все новости
Все новости
Общество
21 февраля 2022, 17:05

Всемирный день экскурсовода: как стать обладателем этой популярной специальности

Во многих странах 21 февраля отмечают Всемирный день экскурсовода. О качествах, которыми должен обладать профессиональный экскурсовод, получении образования по популярной специальности "Туризм и гостеприимство" в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал директор филиала "Индустриально-педагогический колледж" УО "Республиканский институт профессионального образования" Алексей Маслан.

- Чтобы стать профессионалом в какой-либо сфере, недостаточно простого желания. Как сегодняшнему школьнику понять, подходит ли ему профессия экскурсовода или стоит рассмотреть другие варианты?

- Одно из основных качеств, которым должен обладать экскурсовод, - это коммуникабельность. Не должно быть страха перед аудиторией и, конечно, необходимо уметь держать ее внимание, находить общий язык с людьми. Также опыт II Европейских игр, проходивших в Минске, показал, что большое значение имеет и знание иностранного языка.

- Можно ли поступить в Индустриально-педагогический колледж после получения общего базового образования и пользуется ли сегодня популярностью специальность "Туризм и гостеприимство" среди выпускников белорусских школ?

- Подготовка сегодня осуществляется как на базе общего среднего, так и базового образования. Абитуриенты поступают по конкурсу аттестатов. Так, к примеру, в прошлом году для выпускников, закончивших 9 классов, проходной балл был 7,5 - это достаточно высокий балл. У нас никогда не возникало проблем с набором по данному направлению. В этом году планируем увеличение набора на базе 9-х классов, он составит 50 человек. На базе 11-х классов планируем набрать 30 человек. Также мы открыли еще одну специальность - "организация гостиничных услуг". Тем самым стали обучать более широкому спектру туристических услуг: от приезда, заселения гостей в гостиницы и до проведения для них различного уровня экскурсионных мероприятий.

- Что изучают ваши студенты, какие интересные предметы включены в образовательную программу?

- Они изучают много учебных дисциплин: гостиничное хозяйство, экскурсоведение, туроперейтинг, менеджмент и маркетинг туризма, информационные технологи. А также наши студенты знакомятся с религиозным, оздоровительным, спортивным и другими видами туризма. Однако основным предметом, на котором все строится, является география. Мы изучаем не только Беларусь, но и весь мир. В рамках своей образовательной деятельности большое внимание уделяем и такой дисциплине, как иностранный язык. Проводим на базе ресурсного центра занятия по изучению дополнительного иностранного языка. Помимо этого, есть такой интересный компонент в нашей учебной программе, как составление карт маршрутов самих экскурсий.

- Для хорошего изучения своей будущей профессии важна не только теория, но и практика. Как с этим у вас обстоит дело?

- Мы в колледже открыли свое турагентство и оказываем туристические услуги - это дает возможность показывать, как работает турбизнес сегодня. Также сотрудничаем с Республиканским союзом туристической индустрии. Наши студенты проходят практику в различных турагентствах. Сейчас очень плотно стали взаимодействовать с гостиницами. Заключен договор с "Европой" - это пять гостиниц под одной эгидой. Планируется наладить сотрудничество с гостиницей "Минск". Также при институте, филиалом которого мы являемся, создан гостинично-оздоровительный комплекс "РИПО", там тоже наши ребята проходят практику. Планируем дальше развиваться, создавать различные центры, игровые площадки, продолжить участие как в республиканских, так и в международных конкурсах. Ведь задача студента не только изучить экскурсоведение, но и научиться организовывать сферу туризма - чтобы были навыки и знания для открытия своего туристического агентства.

- Есть ли возможность у ваших выпускников повысить своей профессиональный уровень, продолжить обучение в высших учебных заведениях?

- Да, есть хорошая возможность продолжить обучение в таких учреждениях, как Белорусский государственный университет физической культуры, БГУ, ГрГУ им. Янки Купалы. 90% тех выпускников, которые заканчивают наш колледж, в дальнейшем поступают в вузы. В целом стоит отметить, что профессиональный уровень белорусских экскурсоводов достаточно высокий. Сегодня предусмотрена аттестация экскурсоводов, и любой выпускник индустриально-педагогического колледжа имеет возможность по окончанию обучения сдавать экзамен на такую аттестацию.

- Насколько сильное влияние оказала пандемия коронавируса на востребованность профессии экскурсовода и сферу туристических услуг?

- До сложной эпидемиологической ситуации востребованность на рынке была достаточно большая. Но потом произошли изменения. Пострадал выездной туризм, поэтому мы сейчас в основном ориентированы на внутренний туризм и, соответственно, в своих учебных программах уделяем больше внимание экскурсиям по Беларуси.

Диана ПАРНЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Александр Вольфович Вольфович отметил вклад Института национальной безопасности в защиту интересов страны
Фото из архива В некоторых областях Беларуси снижается заболеваемость COVID-19
Фото из архива Свыше 250 ученых из 10 стран объединит конференция по экологическому образованию в БГУ
Фото cis.minsk.by Эксперты СНГ обсудили перспективы совершенствования модельного законодательства в сфере миграции
Фото из архива Саракач: пойду на референдум, чтобы у моих детей было светлое и беззаботное будущее
Фото из архива Наблюдатели от МПА СНГ на референдуме проведут встречи в парламенте и ЦИК Беларуси
Главное
Лукашенко: в Беларуси не допустят попыток переписать историю и забрать Победу советского народа
Кочанова встретилась с кадровым резервом Брестской области
Генштаб: Беларусь придерживается курса на равноправное взаимовыгодное военное сотрудничество
Что такое гибридный иммунитет против COVID-19 и почему он наиболее надежный
Топ-новости
Лукашенко о Генпрокуратуре: вижу не просто исполнителей, а людей, которые генерируют великие идеи
"Мы опять оказались в эпицентре этих событий". Лукашенко о психозе разжигания войны в Европе
МИД Беларуси прокомментировал новые санкции со стороны ЕС
Хренин и Грызлов подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию
В некоторых областях Беларуси снижается заболеваемость COVID-19
Мицкевич: парламентские контакты Беларуси и Кубы развиваются по нарастающей
В румынском Марамуреше обсудили закупки белорусских электробусов для модернизации транспортной системы
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за сильного ветра
Генштаб: подразделения ВС России вернутся в пункты дислокации, когда в этом появится объективная необходимость
Главред журнала "Роднае слова": важная роль в популяризации белорусского языка принадлежит учителю
Всемирный день экскурсовода: как стать обладателем этой популярной специальности
В Минтруда рассказали об особенностях расторжения контракта в связи с выходом на пенсию
Приложение "Путешествую без COVID-19" дополнили статусом о вакцинации в Беларуси
Гаспарян: проверка сил реагирования СГ продлена, потому что Беларусь и РФ возглавляют настоящие политики
ДОСЬЕ: Михаил Финберг: к 75-летию со дня рождения
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.