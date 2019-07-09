9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный почтовый союз разрабатывает стратегию на 2021-2024 годы, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Международного бюро ВПС Бишар Хуссейн во время Регионального стратегического форума ВПС для стран Европы и Центральной Азии, который проходит 9-10 июля в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Всемирный почтовый союз добился значительных результатов во всех регионах благодаря Стамбульской почтовой стратегии, ее дорожной карте на период 2017-2020 годов. В связи с приближением следующего четырехлетнего стратегического цикла разрабатывается Абиджанская почтовая стратегия на 2021-2024 годы. Кроме того, важным стратегическим документом является концепция развития почты на период до 2030 года, которая также будет обсуждаться на форуме. "Всемирный почтовый союз объединяет 192 страны, по всему миру расположено более 650 тыс. почтовых отделений. При формировании стратегии все страны объединяются, вместе рассматривают вопросы, связанные с бизнесом, и определяют, как наилучшим образом обеспечить дальнейшее развитие почтового сектора. Особое внимание уделяется вопросам логистики и почтовых услуг. Мы стремимся сделать все, чтобы соответствовать ожиданиям рынка. В обсуждении этих вопросов и состоит основная задача сегодняшней встречи в Минске", - сказал Бишар Хуссейн.

Бишар Хуссейн

Министр связи и информатизации Константин Шульган подчеркнул, что в Беларуси приветствуют и поддерживают миссию Всемирного почтового союза по стимулированию устойчивого развития, эффективных, доступных и качественных универсальных почтовых услуг с целью поддержания связей между жителями всего мира. "Беларусь высоко оценивает доверие, оказанное Всемирным почтовым союзом, по организации и проведению регионального мероприятия такого высокого уровня. Такие форумы предоставляют каждому региону возможность учесть свои отличительные особенности и направления деятельности при формировании глобальных стратегических документов. Почтовые службы в современном мире подвергаются серьезным вызовам, в первую очередь в связи с цифровой трансформацией. Данный процесс открывает перспективы роста для всех участников почтового рынка", - отметил он.

"Как пример цифровой трансформации можно привести электронную торговлю через почтовый сектор и другие услуги, которые в электронном виде могут получать наши потребители. Информатизация, автоматизация входят в нашу жизнь достаточно быстро, и эти процессы должны быть переложены на почтовые услуги, которые уже оказываются на данный момент. Также в планах расширение перечня услуг, которые может оказывать почта. Акцент будет сделан на электронные услуги, электронные сервисы либо обеспечение стандартных сервисов электронной оболочкой для улучшения качества услуг", - добавил министр.

Международное бюро Всемирного почтового союза в сотрудничестве с РУП "Белпочта" при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси, Ассоциации европейских государственных почтовых операторов и Регионального содружества в области связи проводит Региональный стратегический форум ВПС для стран Европы и Центральной Азии 9-10 июля в Минске. Минский форум - один из шести региональных форумов по вопросам почтовой деятельности, которые будут проведены в 2019 году. Такие мероприятия будут способствовать разработке перспективной стратегии ВПС с учетом особенностей развития регионов и отдельных стран, потребностей регуляторов почтовой сферы и национальных операторов государств - участников союза. Форум проводится с целью подготовки к 27-у конгрессу Всемирного почтового союза, который пройдет в Абиджане (Кот-д'Ивуар) в 2020 году.

В форуме в Минске принимают участие представители 30 стран Европы и СНГ. Будут рассматриваться такие темы, как оценка реализации Стамбульской всемирной почтовой стратегии, региональная составляющая будущей Абиджанской почтовой стратегии, определение приоритетов развития почтовой связи в регионе на 2021-2024 годы. Участники поделятся опытом в области развития почтовой инфраструктуры в целях эффективного обслуживания населения. Почтовые операторы стран региона расскажут о трансформации своей деятельности с учетом стремительного развития цифровых технологий.

Всемирный почтовый союз играет ведущую роль в активизации почтовых услуг и является основным механизмом сотрудничества между почтовыми службами стран мира. Беларусь является членом ВПС с 1947 года.-0-

Фото Рамиля Насибулина