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26 августа 2019, 22:12

Всеобуч можно отменить после перехода на единый регистр населения - Карпенко

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всеобуч можно отменить после перехода на единый регистр населения. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" по итогам доклада Президенту рассказал министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

Министр ответил на вопрос о том, что учителям приходится вести много документов. "Если это план работы классного руководителя, то никуда мы от этого не уйдем. Если мы говорим об учителе - это план-урок. Для меня непринципиально - есть у него этот план-урок или нет, главное, чтобы он качественно этот урок провел. Вместе с тем более опытный учитель не жалуется, что нужно готовить план-урок, он, как правило, готовит его. Менее опытные, как правило, к этому не всегда готовы, - отметил Игорь Карпенко. - Мы приняли соответствующий приказ министра, где четко определили перечень документов, которые ведут те или иные категории педагогических работников. И мы будем этого придерживаться". Министр добавил, что сегодня на встрече с Президентом тоже велся подобный разговор.

"Вот говорят - отмените всеобуч. Но не отменим мы всеобуч, потому что мы все равно должны знать, сколько детей придет к нам в школу - чтобы планировать и финансирование, сколько классов надо готовить. Это своеобразный анализ. Когда мы перейдем на единый регистр населения - тогда, может быть, будет возможно это сделать", - сказал Игорь Карпенко.

Он также коснулся того, что учителя ходят в семью. "Я думаю, что учитель должен знать, в каких условиях его воспитанники находятся дома, это не значит, что он каждый день должен ходить туда", - подчеркнул министр. "Если будут замечания с мест, что кого-то заставляют какие-то ненужные документы писать - мы с этим разберемся. И мне сегодня не нужны фотографии или отчеты о воспитательных мероприятиях, мне достаточно зайти на сайт школы - и я увижу, что проводится, что не проводится. Если сайт школы не обновлялся с 2016 года, то все понятно", - добавил он. Министр также сообщил, что глава государства на сегодняшней встрече подчеркнул, что ответственность руководителя школы за то, что там делается, как никогда актуальна.

Отвечая на вопрос о возможном изменении критериев к 10-балльной шкале оценки знаний, министр заметил, что нужна конкретика с мест. При этом в министерстве готовы поднять этот документ и переработать его при необходимости. Что касается шестого школьного дня, то в данном случае не должно быть "глупой и никому не нужной принудиловки".

Говоря о резервах для повышения зарплаты учителям, министр отметил, что уже в этом году был принят ряд мер. "Но вместе с тем у нас разработана стратегия выхода на заработную плату на уровне 100% от средней зарплаты по стране. Сегодня учителя выходят пока примерно на 85%, - отметил Игорь Карпенко. - Стратегия выработана, правительством она принята, Минфином она поддержана. И мы в этом направлении двигаемся. До 2025 года должны выйти на полную реализацию данной стратегии."-0-

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