Вслед за Украиной приостановлено железнодорожное сообщение Беларуси с Латвией

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия решила на время прекратить международное железнодорожное пассажирское сообщение в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В том числе отменяются и временно не будут курсировать поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16 марта, из Риги - с 17 марта, а также прицепные вагоны Минск-Рига, курсирующие в составах поездов №31/32 отправлением из Минска и Риги с 17 марта; поезд №87/88 Минск-Рига отправлением из Минска с 18 марта, из Риги - с 19 марта.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов - по предъявленным билетам.

Вернуть платежи по электронным билетам можно через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата не ограничены.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов. О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.-0-

Курсирование поездов в сообщении с Украиной временно приостановлено - БЖД В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения. На основании этого временно приостанавливается курсирование некоторых поездов, беспересадочных и прицепных вагонов.