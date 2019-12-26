Вспомогательная школа-интернат №11 в Минске получила помощь от "Белнефтехима" на Br32 тыс.

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители концерна "Белнефтехим" и входящих в его состав организаций во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетили вспомогательную школу-интернат №11 Минска, сообщили БЕЛТА в концерне.

На новогодний праздник к детям пришли заместитель председателя "Белнефтехима" Виталий Милевич, генеральный директор Белорусского нефтяного торгового дома Евгений Микулинский и директор предприятия "Белоруснефть - Минскавтозаправка" Александр Драгун. Воспитанники школы подготовили для гостей театрализованное представление.

Во время праздника. Фото концерна "Белнефтехим"

Поздравляя детей, их родителей и учителей с приближающимися новогодними праздниками, Виталий Милевич от имени концерна "Белнефтехим" и входящих в его состав организаций пожелал всем здоровья, счастья, добра в новом году и вручил подарки. У школы-интерната №11 появилось современное оборудование для класса рукоделия и игровой комнаты, кроме того, каждый ребенок получил сладкий подарок. В целом концерн "Белнефтехим" в этом году оказал вспомогательной школе-интернату №11 Минска адресную помощь на общую сумму Br32 тыс.-0-