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30 июля 2021, 17:02

Встреча актива с Президентом - программа дальнейших действий в современных условиях - Хильман

Сергей Хильман
Сергей Хильман

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча актива с Президентом - программа дальнейших действий в современных условиях. Об этом заявил журналистам глава администрации Советского района Минска Сергей Хильман по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, непосредственно каждый вертикальщик, каждый руководитель в своем регионе почерпнул здесь определенный алгоритм действий, который необходимо реализовывать на местах. Президент четко показал несколько векторов, направлений деятельности для вертикали власти сейчас и на перспективу. Это работа в санкционном режиме, когда против нашей страны фактически развязана гибридная война. Работа в трудовых коллективах по повышению эффективности работы", - сказал Сергей Хильман.

По его словам, обратная связь с населением очень важна. "Чтобы выверять все действия, которые сегодня власть выстраивает. Это то, что сегодня должен делать каждый руководитель. Он должен быть в коллективе. И, конечно же, важный аспект - военно-патриотическое воспитание. Эту работу надо значительно усилить, в том числе через военные комиссариаты, - отметил глава администрации. - А для нас, руководителей регионов, - это программа дальнейших действий в современных условиях".-0-

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