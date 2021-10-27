Встреча генпрокуроров Беларуси и России пройдет 28 октября в Минске

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа с генеральным прокурором России Игорем Красновым пройдет 28 октября в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское надзорное ведомство.
На встрече обсудят вопросы двустороннего сотрудничества ведомств, включая экстрадицию, меры по снижению просроченной внешней дебиторской задолженности, противодействие экстремизму. В центре внимания также будут аспекты расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.-0-