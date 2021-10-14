Встреча Кочановой и Матвиенко состоялась в Санкт-Петербурге

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко состоялась сегодня на полях третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Очень рада, что вы приехали. Это, поверьте, очень важно в целом для нашего сообщества. Кстати, все спикеры приехали, - сказала Валентина Матвиенко. - Это важно и для страны. Вы сегодня выступили в такой аудитории. И для СМИ, и для мира очень важно ваше выступление с объективной картиной того, что происходит, как вы это оцениваете".

Наталья Кочанова поблагодарила Валентину Матвиенко за такую великолепную идею объединить женщин всего мира в решении глобальных проблем. "К сожалению, их меньше не становится. Из года в год перед нами появляются абсолютно новые задачи, которые мы должны решать. И только сообща мы можем действительно сделать так, чтобы нас услышали", - добавила Наталья Кочанова.

Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой 13-14 октября участвует в третьем Евразийском женском форуме на тему "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".

Форум, проводимый с 2015 года, зарекомендовал себя как статусная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов международной повестки и роли женщин в ее реализации. Мероприятие, организованное Советом Федерации Федерального собрания России и Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ, собрало в Санкт-Петербурге более 300 руководителей законодательных и исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, представителей научного сообщества, общественных организаций из 105 стран.

Сохраняя преемственность, третий Евразийский женский форум следует идеям интеграции и развития сотрудничества для усиления роли женщин в достижении Целей устойчивого развития и формирования новых подходов к решению глобальных задач, продиктованных политическими, экономическими, технологическими, социальными и экологическими изменениями.

Программа форума включает пленарные заседания, стратегические сессии, экспертные и дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, паритетные дискуссии, государственно-частные диалоги и бизнес-диалоги, форсайт-сессии, вебинары и деловые завтраки. В его торжественном открытии принял участие Президент России Владимир Путин. Наталья Кочанова выступила на пленарном заседании на тему "Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия".-0-