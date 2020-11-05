Встреча с абитуриентами состоится в БГУ 6 ноября

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ 6 ноября состоится встреча с абитуриентами. На вопросы будущих студентов ответят представители администрации и приемной комиссии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками мероприятия станут 112 победителей проекта "Студент БГУ на неделю". Ребятам детально прокомментируют правила поступления, приема и подачи документов, а также расскажут об образовательной, общественной и научной деятельности молодежи БГУ", - рассказали в пресс-службе.

Для старшеклассников отдаленных регионов будет подготовлена видеоверсия встречи, которую разместят на официальном YouTube-канале университета.

Проект "Студент БГУ на неделю" проводится в университете с 2016 года. За этот период в нем поучаствовали более 500 старшеклассников, почти половина из которых сегодня - студенты БГУ. "Встреча в БГУ пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций", - добавили в вузе.-0-