Встреча с Лукашенко позволит поделиться мнением по многим вопросам - "Парламентская газета"

14 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси с российскими журналистами дает возможность поделиться мнением по многим вопросам, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА первый заместитель главного редактора "Парламентской газеты" (Москва) Александр Шаров, который участвует во встрече Александра Лукашенко с представителями российского медийного сообщества.

Александр Шаров считает важным, что мероприятие проходит не как пресс-конференция, а именно в формате встречи, что предполагает обмен мнениями, дискуссии.

Он не впервые участвует в пресс-туре российских средств массовой информации и встрече с белорусским лидером, поэтому у него сложились свои впечатления о нашей стране. "Беларусь впечатляет многим. Работают предприятия, налажено производство, везде порядок, чистота", - отметил Александр Шаров.

По его мнению, российские слушатели и зрители не имеют полного представления о реальной ситуации в Беларуси, и приглашение в страну большого количества именно региональных СМИ позволит донести до жителей различных регионов очень многие вопросы. "Они приедут домой и расскажут своим читателям о том, что увидели и услышали", - заметил Александр Шаров.-0-