Встреча с семьями курсантов прошла в Академии МВД в День народного единства

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Единство матерей за будущее сыновей!" - под таким девизом в Академии МВД прошла акция в День народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в вузе.

Теплые эмоции, праздничное настроение, возможность поговорить по душам и, конечно, увидеть своих детей на сцене во время их награждения - для этих целей в Минск приехали мамы с различных регионов Беларуси. Союз женщин МВД и представители первички БСЖ милицейской альма-матер постарались создать максимально уютную обстановку для общения.

"В День народного единства Академия МВД впервые проводит такое замечательное мероприятие для мам курсантов 1-4-го курсов. Мы должны сегодня объединяться, потому что у нас есть много общих тем, о которых мы можем и должны говорить, - отметила председатель Союза женщин МВД, начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - В такой теплой атмосфере мы сможем поделиться впечатлениями: мамы старшекурсников расскажут, как проходили будни их детей, а мамы первокурсников с удовольствием об этом послушают. На самом деле мы все одна большая семья, а когда в семье царят мир, добро и понимание, то и на белорусской земле будет мирное небо над головой. Хочется поздравить всех с Днем народного единства и пусть этот праздник будет главным для каждого гражданина нашей страны".

Мама второкурсника Виталия Ваховича (факультет милиции) Виктория рассказала, что их семья живет в городе Докшицы Витебской области. Желание поступить в Академию МВД ее сын принял самостоятельно. "Сейчас я вижу, что это его призвание. Он у меня старается, учится, а я поддерживаю его во всем", - рассказала она.

Для гостей мероприятия была организована экскурсия по академии. Представители учреждения образования провели гостей по главному корпусу вуза, показали лекционные залы и учебные аудитории, спортивные залы и тир.-0-