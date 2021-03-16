Встречайте весну на "Гавайях"! Квартиры в новостройке Minsk World – от 2260 рублей за метр

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Гавайи – настоящий рай на земле, побывать в котором хотя бы раз хочется всем. Но одно дело – попасть в тропическую сказку на несколько дней и совсем другое – переехать сюда жить! В многофункциональном комплексе Minsk World у клиентов есть такая возможность. Сегодня стартуют продажи в доме "Гавайи" квартала "Тропические острова".

Именно на старте продаж застройщик предлагает самые лучшие условия покупки: рассрочка до 100 месяцев и первый взнос – всего 10% от всей стоимости. Сдать готовый дом планируется в первом квартале 2023 года.

В доме "Гавайи" выгодно купить можно не только квартиры с панорамными окнами и свободной планировкой. На первом и втором этажах запроектирована коммерческая недвижимость. Ее можно сдавать в аренду или использовать для развития собственного бизнеса.

Коммерческая недвижимость в доме "Гавайи":

1. Торговые помещения на 1 этаже

· Высота потолков – 4,3 метра

· Отдельные входы с улицы

2. Торгово-административные помещения на 2 этаже

· Высота потолков – 3,6 метра

· Открытые террасы

· Эксплуатируемая кровля

При покупке недвижимости клиент получает бесплатную первичную консультацию от дизайнеров застройщика. Это значит, что любую, даже самую оригинальную идею можно воплотить в жизнь.

Дом "Гавайи" - на переднем плане

Квартал "Тропические острова" - это не только райские "Гавайи". Здесь можно купить квартиры в новостройках "Мальдивы", "Фиджи", "Барбадос" и "Бали". Все дома находятся на начальной стадии строительства, поэтому цены самые выгодные!

В многофункциональном комплексе Minsk World есть разные по степени готовности предложения недвижимости. Например, на прошлой неделе жильцы дома "Москва" квартала "Евразия" получили ключи от своих квартир. В их числе была и Алла Левашкевич. Вместе с семьей она живет в районе проспекта Дзержинского, поэтому и квартиру искала неподалеку.

"Близость к центру города была основным критерием при выборе жилья. Квартиру мы построили сыну, а для молодого человека особенно важна мобильность. Даже конкретная станция метро не особенно интересовала, потому что есть своя машина", - пояснила она.

Клиентка признается, что при выборе дома очень подкупил будущий вид из окна – через дорогу от квартала появится большой городской парк. Да и сам дом выглядит необычно.

Клиентка Алла Левашкевич

"Думаю, что эта новостройка полностью соответствует требованиям молодых людей. Яркий фасад, лобби, которых нет в старых столичных домах, небольшие квартиры с узкими коридорами и особенно панорамные окна – это очень красиво и будет достойно смотреться в интерьере", - добавила Алла.

Женщина призналась, что любит самостоятельно оформлять красивые интерьеры, поэтому квартира со свободной планировкой – это отличная возможность пофантазировать.

"Такое жилье позволяет жить, как ты хочешь", - подчеркнула она.

Выбрать и забронировать квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно на сайте bir.by или по телефону 7675. Городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Также ждем вас в офисах продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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