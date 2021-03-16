Встречайте весну на "Гавайях"! Квартиры в новостройке Minsk World – от 2260 рублей за метр

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 16 марта 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:53 Беларусь и Таджикистан договорились об увеличении квоты разрешений на грузоперевозки Экономика
10:51 В Мядельском районе перевернулась легковушка - водитель госпитализирована Происшествия
10:48 Пассажир "БМВ" погиб в аварии в Бресте Происшествия
10:45 Рекордное количество ураганов и сотни погибших - эксперты ВМО подвели итоги 2020 года В мире
10:41 Некоторым предприятиям деревообработки возместят часть процентов по кредитам Экономика
10:38 ГрГУ им. Янки Купалы и университет из Казахстана будут совместно готовить магистрантов по экономике Регионы
10:34 Беларусь и Египет активизируют совместные усилия для кооперации в сфере туризма Политика
10:29 Профилактическая акция "Будь в безопасности!" пройдет 19-24 марта в Беларуси Общество
10:27 Решения на стыке двух миров - на совещании у Лукашенко обсуждают IT и финансы Президент
10:25 В Минске в жилом доме горел магазин Происшествия
10:23 Финальный турнир "Кожаного мяча" принимает Футбольный манеж в Минске Спорт
10:19 "Белавиа" запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы Технологии
10:17 В Молодечно из-за аварии без воды были 40 жилых домов и школа Регионы
10:13 В Шкловском районе при пожаре в хозпостройке погиб мужчина Происшествия
10:04 Беларусь и Россия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки Общество
09:49 Международная конференция к 100-летию заключения Рижского договора пройдет в Минске 18-19 марта Регионы
09:48 ФОТОФАКТ: На берегу озера Хунфэнху в Китае зацвела вишня Калейдоскоп
09:47 ВЭБ.РФ предоставил почти $60 млн на финансирование поставки самосвалов БЕЛАЗ в Узбекистан Экономика
09:41 Конкурс литературного творчества проходит в БГПУ Общество
09:36 Прокуратура Могилевской области потребовала устранить недостатки в сфере инвестдеятельности Происшествия
09:36 В Мадриде и Будапеште определятся четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов Спорт
09:29 Минчанин выращивал коноплю в комнате ребенка Происшествия
09:27 Euronews: немецкие избиратели вынесли "вотум недоверия" правительству во главе с Меркель В мире
09:00 Встречайте весну на "Гавайях"! Квартиры в новостройке Minsk World – от 2260 рублей за метр Общество
08:59 В Беловежской пуще устанавливают фотоловушки для наблюдения за большими подорликами Регионы
08:54 К "Дажынкам-2021" в Шумилино отремонтируют более 40 тыс. кв.м дорог Регионы
08:41 В Иордании после ужесточения карантинного режима начались акции протеста В мире
08:17 Новые условия промыслового вылова угря установлены в Витебской и Минской областях Регионы
08:09 Песчаная буря в Пекине стихла, повышенный уровень опасности отменен В мире
07:52 Профилактическая акция по охране женского здоровья пройдет в Кормянском районе 16-17 марта Регионы
Все новости
Все новости
Общество
16 марта 2021, 09:00

Встречайте весну на "Гавайях"! Квартиры в новостройке Minsk World – от 2260 рублей за метр

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! До конца марта скидка при стопроцентной оплате составит до 60 евро за квадратный метр!

Гавайи – настоящий рай на земле, побывать в котором хотя бы раз хочется всем. Но одно дело – попасть в тропическую сказку на несколько дней и совсем другое – переехать сюда жить! В многофункциональном комплексе Minsk World у клиентов есть такая возможность. Сегодня стартуют продажи в доме "Гавайи" квартала "Тропические острова".

Именно на старте продаж застройщик предлагает самые лучшие условия покупки: рассрочка до 100 месяцев и первый взнос – всего 10% от всей стоимости. Сдать готовый дом планируется в первом квартале 2023 года.

В доме "Гавайи" выгодно купить можно не только квартиры с панорамными окнами и свободной планировкой. На первом и втором этажах запроектирована коммерческая недвижимость. Ее можно сдавать в аренду или использовать для развития собственного бизнеса.

Коммерческая недвижимость в доме "Гавайи":

1. Торговые помещения на 1 этаже

· Высота потолков – 4,3 метра

· Отдельные входы с улицы

2. Торгово-административные помещения на 2 этаже

· Высота потолков – 3,6 метра

· Открытые террасы

· Эксплуатируемая кровля

При покупке недвижимости клиент получает бесплатную первичную консультацию от дизайнеров застройщика. Это значит, что любую, даже самую оригинальную идею можно воплотить в жизнь.

Дом "Гавайи" - на переднем плане
Дом "Гавайи" - на переднем плане

Квартал "Тропические острова" - это не только райские "Гавайи". Здесь можно купить квартиры в новостройках "Мальдивы", "Фиджи", "Барбадос" и "Бали". Все дома находятся на начальной стадии строительства, поэтому цены самые выгодные!

В многофункциональном комплексе Minsk World есть разные по степени готовности предложения недвижимости. Например, на прошлой неделе жильцы дома "Москва" квартала "Евразия" получили ключи от своих квартир. В их числе была и Алла Левашкевич. Вместе с семьей она живет в районе проспекта Дзержинского, поэтому и квартиру искала неподалеку.

"Близость к центру города была основным критерием при выборе жилья. Квартиру мы построили сыну, а для молодого человека особенно важна мобильность. Даже конкретная станция метро не особенно интересовала, потому что есть своя машина", - пояснила она.

Клиентка признается, что при выборе дома очень подкупил будущий вид из окна – через дорогу от квартала появится большой городской парк. Да и сам дом выглядит необычно.

Клиентка Алла Левашкевич
Клиентка Алла Левашкевич

"Думаю, что эта новостройка полностью соответствует требованиям молодых людей. Яркий фасад, лобби, которых нет в старых столичных домах, небольшие квартиры с узкими коридорами и особенно панорамные окна – это очень красиво и будет достойно смотреться в интерьере", - добавила Алла.

Женщина призналась, что любит самостоятельно оформлять красивые интерьеры, поэтому квартира со свободной планировкой – это отличная возможность пофантазировать.

"Такое жилье позволяет жить, как ты хочешь", - подчеркнула она.

Выбрать и забронировать квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно на сайте bir.by или по телефону 7675. Городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Также ждем вас в офисах продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Профилактическая акция "Будь в безопасности!" пройдет 19-24 марта в Беларуси
Виктор Хренин и Сергей Шойгу. Фото ТАСС Беларусь и Россия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки
Фото БГПУ им. Максима Танка Конкурс литературного творчества проходит в БГПУ
Картина дня: деятельность Конституционной комиссии, вручение паспортов и иммунитет против COVID-19
Фото из архива Мнение: каждый школьник должен понимать, что быть гражданином - ответственность перед самим собой
Фото из архива Книга об археологических памятниках вышла в "Белорусской энциклопедии"
Главное
Фото из архива Решения на стыке двух миров - на совещании у Лукашенко обсуждают IT и финансы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 947 пациентов с COVID-19, выписаны 658
Андрейченко: корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны
Встречайте весну на "Гавайях"! Квартиры в новостройке Minsk World – от 2260 рублей за метр
Топ-новости
Картина дня: деятельность Конституционной комиссии, вручение паспортов и иммунитет против COVID-19
Беларусь и Россия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки
Эйсмонт прокомментировала очередной фейк о Президенте Беларуси
Финальный турнир "Кожаного мяча" принимает Футбольный манеж в Минске
Кочанова вручила в Совете Республики паспорта 14-летним ребятам
"Белавиа" запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы
Профилактическая акция "Будь в безопасности!" пройдет 19-24 марта в Беларуси
МТС запустил сервис для электронного документооборота МТС SmartDoc
В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной
В Беларуси к концу недели станет холоднее
Автомобильное топливо в Беларуси с 16 марта дорожает на 1 копейку
Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий
Страны ОДКБ провели консультации по подготовке сил коллективной безопасности
Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть
Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.