Встречи с представителями власти помогают молодежи лучше ориентироваться в жизни - Рыженков

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Встречи с представителями власти помогают молодежи лучше ориентироваться в жизни. Таким мнением поделился с журналистами первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков перед встречей с профессорско-преподавательским составом и студентами ГГУ имени Франциска Скорины, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков подчеркнул, что очень важно встречаться с молодежью вне зависимости от какой-то либо ситуации. Он вспомнил себя в студенческие годы: "Встречи с людьми из руководства, представителей министерств и ведомств были очень полезны и помогали сформировать взгляд на свое место в жизни, в чем-то сориентироваться. И даже подумать о том, чем бы хотелось заниматься завтра", - отметил он.

Всю жизнь студент юридического факультета хотел быть прокурором, однако в один момент встреча с представительницей МИД изменила планы на жизнь. Гостья вуза впечатлила и по-хорошему заразила своей преданностью стране и дипломатией. Молодой человек захотел попробовать себя в этом направлении. Теперь сам проводит встречи со студентами в качестве высокопоставленного лица.

"Для меня встречи с молодежью важны и в контексте подпитки свежими идеями и предложениями. Все, что делается наверху - принимаются законы, вносятся предложения Президенту для принятия решений - должно быть связано с актуальными потребностями граждан. А молодежь - это очень подвижная, амбициозная категория, двигатель прогресса. И поэтому, внося предложения, прорабатывая подходы к развитию государства, надо понимать, что же важно тем, кто завтра придет на наше место. Важно узнать, чем они живут, какие у них ожидания от будущего рабочего места и государства, в котором живут. С другой стороны, они также должны видеть нашу открытость, получить ответы на волнующие их вопросы", - поделился Максим Рыженков. Он заверил, что готов ответить на любой вопрос о социальной среде, трудоустройстве, экономике, политических моментах.

По словам первого заместителя главы Администрации, молодые люди делают только первые шаги во взрослой жизни и, возможно, не всегда что-то происходит осознанно. "Уверен, что такие встречи в ненавязчивом ключе помогают им в чем-то сориентироваться и получить ответы на волнующие вопросы", - резюмировал Максим Рыженков.-0-