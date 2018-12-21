Встречи с женщинами-предпринимательницами пройдут во всех областных центрах

В рамках подготовки к женскому саммиту "Ты можешь", который пройдет 3 марта в Минске, в январе и феврале во всех областных городах нашей республики состоятся встречи с женщинами-предпринимательницами. Первым - 25 января - мини-саммит примет Гомель.

Мероприятия проводит Высшая женская школа Светланы Зере www.zere.by при активной поддержке Белинвестбанка www.belinvestbank.by . Цель женского саммита "Ты можешь" и мини-саммитов в областных городах - дать женщинам реальные инструменты для реализации карьеры или старта в бизнесе, вдохновить на поиск новых горизонтов развития.

Встречи в областных городах помогут понять, как начать свой бизнес с наименьшими финансовыми вложениями, а генеральный партнер - Белинвестбанк расскажет о новых возможностях финансирования женского бизнеса, независимо от того, в каком регионе он находится.

Стартуют мини-саммиты с Гомеля. Затем этот город эстафету женской инициативы 1 февраля передаст Витебску. 8 февраля женщин ждет встреча в Бресте, 15 - в Могилеве, 22 - в Гродно.

"Мы начинаем с мини-саммитов в регионах неслучайно, - поделилась организатор Светлана Зере, - есть иллюзия, что все самое лучшее происходит в столице. А ведь в областных и районных центрах живет немало женщин-предпринимательниц, о которых не пишут в газетах и не рассказывают по ТВ, но которые успешно строят свой и маленький, и большой бизнес. Мы хотим, чтобы гомельчанки, могилевчанки, витебчанки или брестчанки знали, что рядом с ними живут и работают такие женщины. И если они смогли добиться успеха, то каждая из нас тоже может все!"

На каждую встречу с женщинами в регионах Светлана Зере обещает обязательно приехать сама. В областные города женский тренер и лайф-коуч везет свою историю “Моя дорога к успеху: без денег, связей и поддержки” и обещает честно рассказать о том, какие препятствия ей пришлось преодолеть, чтобы реализовать задуманное.

Планируется, что за 3 часа (именно столько будут длиться мини-саммиты) участницы мероприятия смогут пообщаться с успешными бизнес-леди своего региона, завязать новые знакомства и сделать первый шаг на пути к своей мечте.

К примеру, в Гомеле в числе спикеров будет основатель и руководитель Академии моды для нестандартных моделей Марина Кабадарян с темой “Бизнес мечты и счастливая семья: путь длиною в жизнь”. Практикующий женский психолог Анастасия Короленко поделится секретами, как остаться верной себе вопреки страхам и осуждению, а частный кондитер Ирина Дашковская расскажет, как прошла путь от любителя до кондитера для лучших мероприятий и крупнейших компаний Гомеля.

В числе спикеров мини-саммитов будут и специалисты Белинвестбанка. Они готовы помочь, посоветовать, рассказать о продуктах банка, которые он предлагает специально для бизнес-леди. Во время мероприятия можно будет получить подробную консультацию по интересующему вопросу.

Также планируется активный нетворкинг и создание поддерживающих групп, поскольку, по данным официального исследования Beroc, многие женщины закрывают бизнес в первые годы после основания из-за недостаточной поддержки.

Все новости саммита и мини-саммитов можно узнать на официальном сайте www.womansummit.by или на странице в "Инстаграм" @womansummit.by

Размещение рекламы на БЕЛТА