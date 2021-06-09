Вступительная кампания 2021 года имеет определенные особенности - Петришенко

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительная кампания - 2021 имеет определенные особенности. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешняя вступительная кампания, как и в 2020 году, имеет определенные особенности, связанные с эпидемиологической ситуацией. Это надо учитывать в работе комиссии", - сказал вице-премьер. По его словам, в текущем году ЦТ пройдет в привычные для абитуриентов сроки - с 16 июня по 8 июля.

В то же время в этом году есть и ряд новшеств. Так, до 15 июня продлены сроки выдачи абитуриентам пропусков для участия в ЦТ, на два дня продлен срок приема документов от абитуриентов в вузы на сельскохозяйственные специальности. Цифровизированы процессы регистрации для прохождения ЦТ, оплаты регистрационного взноса, информирования приемными комиссиями абитуриента о допуске к вступительным испытаниям и результатах зачисления.

Игорь Петришенко

Как и в прошлом году, для проведения ЦТ будет открыт 41 пункт на базе 31 университета и 10 колледжей, а в резервные дни - по одному в каждой области и Минске. "Работа каждого пункта тестирования должна быть безукоризненна. Должны выполняться все противоэпидемические требования, организовано дежурство медицинских работников. Недопустимо скопление абитуриентов ни в пропускных пунктах тестирования, ни перед аудиториями, а также при приеме документов и проведении внутренних испытаний и зачисления абитуриентов. Здесь должны приниматься меры на упреждение" - подчеркнул Игорь Петришенко.

Еще одно требование заместителя премьер-министра - безусловное соблюдение мер безопасности. "Особое внимание должно быть уделено пунктам ЦТ, местам работы приемных и экзаменационных комиссий, причем не только в день проведения тестирования или экзамена. Также надо быть готовым оперативно реагировать на любые возможные провокационные ситуации. Нельзя допустить, чтобы места скопления абитуриентов были использованы для противоправной деятельности. Считаю, что Министерству образования совместно с МВД необходимо выработать дополнительные меры безопасности", - отметил он.

Вице-премьер также обратил внимание, что к рассмотрению обращений абитуриентов и их родителей, а также к решению возможных нестандартных ситуаций надо подходить индивидуально и оперативно.

"До 1 сентября госкомиссия должна доложить Президенту о результатах вступительной кампании", - подытожил Игорь Петришенко.-0-

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Фото Сергея Шелега