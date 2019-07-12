Вступительная кампания проходит спокойно - Карпенко

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительная кампания в Беларуси проходит спокойно и уверенно. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

На бюджетные места в белорусские вузы планируется набрать чуть более 26 тыс. человек. "Конкурсная ситуация на бюджетные места в любом случае будет - то, что гарантировано Конституцией Беларуси и законодательством об образовании", - подчеркнул Игорь Карпенко. "В целом кампания проходит спокойно, уверенно", - добавил он.

Министр напомнил, что в Беларуси выстраивается новая система госзаказа кадров, которая ориентирована в первую очередь на потребности экономики и ее перспективы. Сократился набор на экономические и юридические специальности, что происходит не первый год. Увеличен прием на технические и технологические, медицинские и IT-специальности.

Сегодня Игорь Карпенко посетил Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка, где ознакомился с ходом вступительной кампании, а также присутствовал на собеседовании с выпускниками педагогических классов. Министр отметил, что ему как руководителю Минобразования не безразлично, кто будет работать педагогом. "Интересно посмотреть, что это за абитуриенты, с каким багажом они пришли", - сказал он.

Ректор БГПУ им. М. Танка Александр Жук в свою очередь подчеркнул, что идея педагогических классов себя оправдала. "Престиж педагогической профессии вырос. Сейчас в Беларуси более 420 педклассов и групп, в них обучаются примерно 4,5 тыс.школьников. Большинство из них - мотивированные на профессию ребята", - рассказал он.

Педагогические классы были созданы по поручению Президента в 2015 году. Выпускники уже третий год поступают в БГПУ. По словам ректора, успеваемость у них несколько выше, в университете такие молодые люди активно участвуют в общественной деятельности.

Белорусские вузы 12 июля начали принимать документы от абитуриентов. Продлится этот этап вступительной кампании по 17 июля.

Прием документов от абитуриентов, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. Несколько иные сроки в этом случае установлены для силовых и творческих вузов - 12-31 июля и 12 июля - 2 августа соответственно.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, могут подавать документы с 12 по 14 июля.

Позже всех ждут абитуриентов, претендующих на заочные места в вузах сельскохозяйственного профиля, - с 15 ноября по 5 декабря.

Внутренние вступительные испытания пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в сельскохозяйственных вузах. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).-0-

Вузы Беларуси начинают прием документов от абитуриентов Прием документов от абитуриентов, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа.

Белорусские вузы публикуют стоимость обучения в 2019/2020 учебном году Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля.