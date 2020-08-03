Вступительное слово Кочановой на открытии третьей внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Вступительное слово Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Н.И.Кочановой на открытии третьей внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Уважаемые члены Совета Республики и приглашенные!

Третья внеочередная сессия Совета Республики начинает свою работу в преддверии одного из ключевых событий в общественно-политической жизни страны - Послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.

Внимание к нему традиционно велико. Обращаясь к согражданам с программным выступлением, глава государства анализирует положение дел, формирует важнейшие цели и задачи социально-экономического развития на перспективу.

Нынешнее Послание приходится на непростой период в жизни нашей страны. Эпидемия и, как следствие, проблемы в экономике, политическая кампания - все сошлось воедино. Да, трудности не обошли нас стороной, но мы не позволили им остановить экономику, нарушить наш привычный уклад.

Благодаря грамотным решениям главы государства, слаженным действиям органов власти и самоотверженному труду наших граждан, особенно медиков, мы смогли взять под контроль эпидемиологическую ситуацию и минимизировать ее экономические последствия.

Известно, что белорусский лидер никогда не замалчивает проблемы, говорит о них открыто, предлагает пути решения.

Послание - это ориентир в работе для всех: государственных органов, общественных организаций, субъектов хозяйствования и для каждого гражданина нашей страны.

В нем определяются основные направления обеспечения экономического роста, общественной безопасности и правопорядка, социальной защиты, решения демографических и других проблем, укрепления позиций Беларуси на международной арене.

На встрече с парламентариями шестого и седьмого созывов в декабре прошлого года Президент Александр Григорьевич Лукашенко сформулировал основные задачи законодателей на перспективу. Мы уже приступили к последовательной их реализации.

Предстоящее выступление главы государства - знаковое событие, поскольку его основной адресат - народ Беларуси - единственный источник государственной власти и носитель суверенитета. Именно ему в ближайшие дни предстоит избрать Президента нашей страны. По сути - определить свою судьбу и будущее нашего независимого государства.

Уверена, что граждане Беларуси сделают правильный выбор - проголосуют за сохранение стабильности и эволюционное развитие государства в политической, экономической и социальной сферах.

Благодарю за внимание и желаю нашей сессии продуктивной работы.-0-