ВТБ (Беларусь) обновил "Интернет-банк" и приложение VTB mBank

ВТБ (Беларусь) запустил обновленную версию сервиса "Интернет-банк" и мобильного приложения VTB mBank для физических лиц. Теперь клиентом банка можно стать без посещения офиса, зарегистрировавшись на сайте.

В новой версии "Интернет-банка" и приложения VTB mBank реализована возможность регистрации с использованием межбанковской системы идентификации (МСИ). Благодаря этому новым клиентам в режиме онлайн стало доступно большинство банковских услуг. Пройдя регистрацию, они могут открыть счет, оформить онлайн-депозит, отправить заявку на кредит и др. Кроме этого, улучшен функционал P2P-переводов в части платежей между карточками банков Беларуси и расширен перечень дополнительных услуг банка.

"Обновление позволит эффективнее привлекать новых клиентов, а также заложит основу для дальнейшего расширения возможностей каналов дистанционного банковского обслуживания и появления принципиально новых продуктов. С каждым обновлением мы стараемся доработать существующий функционал, внедряя общие улучшения и исправления, направленные на повышение стабильности. Это делает наш сервис комфортным и безопасным онлайн-инструментом для совершения банковских операций", – отметил Дмитрий Змачинский, начальник отдела развития цифрового банкинга ВТБ (Беларусь).

Это шестое улучшение с момента запуска новой системы дистанционного банковского обслуживания в октябре прошлого года. В декабре банк внедрил регистрацию в системе по любому продукту, запустил специального помощника для новых пользователей, добавил возможность пополнения депозита с текущего счета. Позже реализовал условие досрочного погашения долга, открытия депозитов в иностранной валюте, расширил функционал избранных платежей, а также внедрил автоматическое обновление баланса. В апреле этого года у клиентов появилась возможность добавления карточек ВТБ Беларусь из приложения для iOS в Apple Wallet.

VTB mBank – первое в Беларуси банковское приложение, доступное не только в App Store и Google Play, но и в официальном магазине Huawei AppGallery. Количество скачиваний только Android-версии приложения сегодня превышает 100 тысяч.

Дополнительную информацию о сервисах можно получить в офисах банка или на официальном сайте.

Размещение рекламы на БЕЛТА