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14 мая 2020, 13:22

ВТБ Беларусь, Visa и "Колобайк" открывают сезон специальных предложений на прокат велосипедов

Банк ВТБ Беларусь совместно с платежной системой Visa и велошерингом "Колобайк" предлагают специальные условия для пользователей велопроката. Владельцы карт Visa банка ВТБ Беларусь до 31 октября текущего года будут получать бонусы от "Колобайк": бесплатное начало аренды на каждую 3-ю и 5-ю поездки (50 копеек для велосипедов и 1 рубль для электровелосипедов и электросамокатов). Также каждому клиенту сервиса, использующему для оплаты поездок карту VISA, после 10-й поездки будет зачислено 2 рубля в "кошелек" в приложении Kolobike для оплаты последующих поездок.

"ВТБ всегда выступает за здоровый образ жизни и уделяет особое внимание экологическим проектам. В этом году совместно с партнерами мы представили владельцам карт банка специальные условия при использовании велотранспорта. Уверены, наше сотрудничество приведет к популяризации этого вида транспорта, а клиенты оценят удобство и выгоду велопроката", - отметила Ольга Атапович, заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь).

"Минск - яркий пример города с возрастающим уровнем умной инфраструктуры для других стран региона. Такое стремительное развитие происходит, прежде всего, благодаря самим жителям. Мы рады, что минчане с удовольствием пользуются шеринговыми сервисами, поэтому совместно с ВТБ Беларусь продолжаем внедрять новые выгодные предложения, поддерживая велошеринг "Колобайк". Развитие умных городов всегда сопровождается решениями для транспорта, поэтому Visa предлагает технологии, которые помогут системе работать более эффективно, обеспечивая быструю и безопасную платежную среду для пользователей", - прокомментировала Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове.

Для получения бонусов необходимо скачать и установить мобильное приложение Kolobike, пополнить депозит и совершить поездку. Начало аренды для новых клиентов также будет бесплатным.

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