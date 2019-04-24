"ВТБ Лизинг" стал лидером среди лизинговых компаний Беларуси

Ассоциация лизингодателей Республики Беларусь признала "ВТБ Лизинг" самой финансово устойчивой лизинговой организацией страны в 2018 г. и лидером в сегменте инвестиционного лизинга железнодорожного транспорта. Церемония награждения состоялась в Минском образовательном центре имени Йоханесса Рау в рамках подведения итогов работы крупнейших компаний отрасли за прошедший год.

Для "ВТБ Лизинг" 2018 г. стал одним из наиболее успешных. Объем нового бизнеса превысил 200 млн белорусских рублей. Консолидированный лизинговый портфель увеличился за год почти в два раза и составил 387 млн белорусских рублей. 75% лизингового портфеля компании приходится на транспортную отрасль.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор "ВТБ Лизинг", прокомментировал: "Наше подразделение в Беларуси уверенно расширяет свой бизнес и стабильно показывает высокие результаты. Мы активно развиваем сотрудничество с ключевыми игроками страны. В частности, в прошлом году заключили новые стратегические соглашения с государственным объединением "Белорусская железная дорога", за счет чего нам удалось кратно нарастить портфель и стать лидером в сегменте железнодорожного транспорта".

Справка: При составлении рейтинга финансовой устойчивости компаний организаторы рейтинга использовали показатели соотношения заемных и собственных средств, участия собственного капитала в финансировании лизинговых проектов, а также доли просроченной задолженности. Ранее "ВТБ Лизинг Беларусь" также занимал лидирующие позиции в отраслевых рейтингах Ассоциации лизингодателей Республики Беларусь. В частности, компания была признана лучшей по таким показателям, как объем операций, средняя стоимость договора лизинга, а также количество и общая стоимость транспортных средств, переданных в лизинг.

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