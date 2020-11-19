Вторая часть VIII Белорусско-российского молодежного форума пройдет 11-14 декабря

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая очная часть VIII Белорусско-российского молодежного форума пройдет 11-14 декабря на территории Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк.

"Окончательное решение о датах и программе второй очной части молодежного форума было принято в Москве при проведении консультаций с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром науки и высшего образования Валерием Фальковым во время рабочего визита белорусской делегации во главе с министром образования Беларуси Игорем Карпенко", - рассказал Дмитрий Воронюк.

В работе форума примут участие молодежные делегаций Беларуси и России. В их состав войдут представили общественных объединений, органов государственной власти, министерств и ведомств, а также организаций-партнеров - до 25 человек от каждой стороны.

"Основная программа развернется в Пинске. На полях форума состоится открытый диалог с представителями профильных образовательных министерств. Запланирована работа секций по теме "Социальные программы поддержки молодежи Беларуси и России". Речь пойдет о поддержке молодежных лидеров как укрепление кадрового потенциала специалистов, работающих с молодежью, сотрудничестве Беларуси и России в развитии волонтерства (добровольчества). Будут рассмотрены программы по трудоустройству молодых белорусов и россиян. Для участников мероприятия подготовлена культурно-образовательная программа по достопримечательностям столицы, Пинска и Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Белорусско-российский молодежный форум стартовал в 2013 году по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и Национального совета молодежных и детских объединений России. В этом году первый этап форума состоялся 25 сентября в формате видеоконференции в рамках программы VII Форума регионов Беларуси и России. Главной тематикой для обсуждения стали подходы к сохранению исторической памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, обмен опытом работы волонтеров в данном направлении.-0-