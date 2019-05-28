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Вторая жизнь отходов - интервью

Общество 28.05.2019 | 13:10
Фото из архива
Фото из архива

Ежегодно в Беларуси образуется свыше 3,8 млн т твердых коммунальных отходов, и только пятая часть из них отправляется на переработку. В 2017 году правительство приняло Национальную стратегию по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами до 2035 года. Предполагается, что к этому времени в республике будет использоваться не менее половины коммунальных отходов. О том, какие меры предлагаются, чтобы стимулировать жителей собирать мусор раздельно, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич.

- Недавно во время посещения Студенческой деревни Президент Беларуси обратил внимание, что в стране должно перерабатываться 50-60% отходов и активнее использоваться в производстве вторичное сырье. Какова ситуация на сегодняшний день? Есть ли динамика за последние пять-десять лет?

- Объемы сбора вторичных ресурсов увеличиваются с 2010 года. В 2018-м показатель вырос в 2,1 раза - с 338,7 тыс. т до 714,3 тыс. т, теперь на одного городского жителя приходится 96,4 кг вторсырья. Если говорить об отходах стекла, то за последние восемь лет их стали собирать в 3,9 раза больше.

- Какие виды ТКО наиболее активно вовлекаются в оборот? По каким направлениям пока используются не все резервы?

- На переработку направляются бумага, картон, стеклобой, полимеры, изношенные шины, электрическое электронное оборудование, отработанные масла. Кроме прямого рециклинга есть такой метод, как компостирование пищевых и других органических отходов, листвы. Он широко применяется в мире, а у нас только начинает внедряться. Такие площадки уже созданы в Гомеле, Слониме и Минском районе, а до конца года появятся в каждой области. Практически нет в республике энергетического использования отходов. Речь идет об энергетическом использовании отходов с выработкой тепловой, электрической энергии, а также о производстве RDF-топлива из отходов, которые не находят применения в качестве вторичного сырья. RDF-топливо предназначено, например, для печей цементных заводов. Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами учитывает развитие всех этих направлений.

- Какие механизмы прорабатываются, чтобы стимулировать население к раздельному сбору мусора?

- Один из вопросов, который сейчас обсуждается, - введение депозитно-залоговой системы. Она основана на том, что покупатели вносят денежный залог за пластмассовую, стеклянную и алюминиевую тару, приобретая напитки, и могут его вернуть, сдав банки и бутылки в специальные автоматы (так называемые тароматы). Мировой опыт показывает, что это действенный механизм, который позволяет вовлечь в сбор вторичных ресурсов практически все население страны. Например, в Германии таким образом возвращается до 98,5% использованной упаковки, в Литве, где новый подход действует всего пару лет, достигли показателя более 80% при первоначальном прогнозе возврата 55% использованной тары. В Беларуси система может заработать с 2021 года. Масштабный проект должен стартовать одновременно по всей республике и предусматривает большую подготовительную работу, разработку соответствующих нормативных правовых актов. Предполагается, что залоговая цена на тару составит 20 копеек.

Также нужно сделать более удобными для людей контейнерные площадки. Мы уже добились определенных результатов, по сравнению с 2010 годом количество контейнеров для раздельного сбора увеличилось более чем в два раза - почти до 85 тыс. Но еще есть над чем работать.

Еще одна важная задача - привлечь внимание жителей к проблеме загрязнения окружающей среды пластиком. Таких отходов как в Беларуси, так и во всем мире становится все больше. Чтобы рассказать о вреде полиэтиленовой упаковки, готовим интересный проект "Пока, пакет!", хотим организовать экскурсии на мусороперерабатывающие предприятия и на практике показать, как из мусора получают вторичное сырье и новую продукцию.

- Для каких городов проблема переработки и захоронения отходов стоит наиболее остро?

- Наиболее актуален вопрос для Минска, на который приходится около 25% объема образующихся в республике коммунальных отходов. Здесь остался только один полигон для захоронения, и его ресурс не превышает пяти лет. Национальной стратегией по обращению с ТКО предусмотрено решение этой проблемы с помощью мусоросжигательного завода. Вопрос прорабатывается, ведется поиск инвесторов.

- Какие регионы страны находятся в лидерах по сбору и переработке ТКО?

- Если говорить о выполнении заданий государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" по сбору вторичных материальных ресурсов, то первое место занимает Минск, второе и третье места - Гомельская и Гродненская области. Что касается темпов роста сбора вторичного сырья в 2018-м к уровню 2017 года, то лидируют Брестская (118,2%), Могилевская (110,4%) и Минская (109,9%) области. По сбору вторсырья на одного городского жителя в числе лучших Гродненский регион - 103,9 кг на человека в год.

- Расскажите о наиболее значимых проектах, реализованных в последние годы в сфере обращения с отходами. Какие инвестиционные предложения сейчас рассматриваются?

- За последние шесть лет создано 40 линий сортировки коммунальных отходов. Введены в эксплуатацию мусоросортировочные заводы в Гродно и Минске, в прошлом году начато строительство такого предприятия в Витебске. С использованием средств "Оператора вторичных материальных ресурсов" организована переработка загрязненных полимеров на предприятиях "Белвторполимер" (Гродно), "Борисовский завод пластмассовых изделий". Запущена линия по переработке загрязненной пэт-бутылки на "Биомехзаводе бытовых вторресурсов" в Новополоцке. На Брестском мусороперерабатывающем заводе установлена линия по сортировке отходов пластмасс. На предприятии "Гомельхимторг" организовано производство по переработке изношенных шин. Создано единственное в республике производство по переработке элементов питания, модернизирована линия по переработке макулатуры на картонно-бумажном заводе в Слониме, аналогичный проект реализуется на бумажной фабрике "Спартак". В числе инвестиционных предложений, которые сейчас рассматриваются, могу назвать проект по использованию RDF-топлива на "Красносельскстройматериалах".

- Сколько всего образуется в Беларуси твердых коммунальных отходов? Как потом используется вторсырье?

- В год у нас образуется около 3,8 млн т ТКО, и эта цифра остается стабильной последние три года. Но нас волнует не только рост объема образования отходов, но и изменение состава. Раньше в магазинах широко применялась бумажная упаковка, продукция продавалась преимущественно в стеклянных бутылках, теперь преобладает смешанная тара, которую зачастую невозможно или сложно переработать. Именно такие отходы, в числе которых и полиэтиленовые пакеты, одноразовая посуда, нужно сокращать.

Если говорить о переработке отходов, то из макулатуры можно получить санитарно-гигиенические изделия, упаковочную тару, из стеклобоя произвести новую бутылку и банку. Отходы стекла также добавляются в специальный раствор, который наносится на спичечные коробки, в краску для дорожной разметки. Полиэтиленовые пакеты, если они не загрязнены пищей, перерабатываются в гранулу, которая применяется в производстве новых бытовых, строительных изделий из полиэтилена. Также полимерные отходы используются при производстве тротуарной плитки, бортов, люков, колодцев. Широкий ассортимент изделий, включая наполнители для курток, получается от переработки пластиковых бутылок. Что касается бывшей в употреблении одежды и обуви, то пока они вывозятся на захоронение. В дальнейшем текстильное и кожевенное сырье планируется отправлять на энергетическое использование.

- Как вы оцениваете практику заваривания мусоропроводов? Она эффективна?

- Да, такой подход себя оправдывает. Города, которые пошли по этому пути, например, Гродно, Гомель, показывают хорошие результаты по раздельному сбору.

- Жители обращают внимание, что зачастую содержимое нескольких контейнеров отправляется в один мусоровоз, и задаются вопросом, в чем тогда смысл раздельного сбора мусора при его нераздельном вывозе?

- Наша позиция следующая. Если обслуживающее предприятие установило контейнеры для сбора вторичных ресурсов по видам (отдельно для бумаги, стекла, пластика), то и вывозить отходы из них должно отдельно, каждый по своему графику. Но хочу подчеркнуть, что если в мусоровозы и попадают отходы из разных контейнеров, то все они из баков для вторичных материальных ресурсов. Их отправляют на сортировочные линии и только затем на переработку. Собранному вторсырью всегда нужна дополнительная сортировка. Даже если мы научимся идеально сортировать отходы бумаги, стекла, пластика, их все равно нужно сортировать по типам, маркам, цвету, сортам, чтобы сделать пригодными для переработки. Например, только пластиковых бутылок насчитывается несколько видов (прозрачная, зеленая, коричневая, из-под бытовой химии и др.). Задача нас, жителей, не выбрасывать в общий мусор вторичные ресурсы - отходы бумаги, стекла, пластика.

- Раздельная утилизация мусора уже давно практикуется за рубежом: контейнеры с отсеками для пластика, макулатуры, пищевых и токсичных отходов устанавливают не только местные власти, но и сами горожане у себя дома. Готовы ли белорусы к такому? Как правильно сортировать твердые коммунальные отходы? Например, в какой контейнер нужно выбрасывать пакеты от сока, жестяные банки от напитков?

- Мнение людей меняется. Они более серьезно начали относиться к вопросу раздельного сбора, о чем говорят в том числе данные социологического опроса, проведенного Национальной академией наук. Мы не призываем жителей держать в квартире по 8-10 емкостей для мусора, но выделить для отходов пластмасс (пластиковых бутылок, емкостей от бытовой химии и косметики), стекла отдельный пакет не сложно. Кроме того, отдельно можно собрать бумагу и картон. Что касается коробок от сока, то это многослойная упаковка, которая состоит из картона, полимера и фольги. Пока такие отходы отправляются на захоронение, но до конца года должно заработать предприятие по переработке такого сырья. От пакетов отделят бумагу и картон с высоким содержанием целлюлозного волокна, а также полимерно-алюминиевую смесь. Контейнеры для коробок от сока и жестяных банок не предусмотрены, поэтому рекомендуем опускать их в контейнеры для отходов пластмасс.

Хотела бы напомнить, что в бытовые отходы нельзя выбрасывать энергосберегающие лампочки, батарейки, аккумуляторы от телефонов, ноутбуков, электрическое и электронное оборудование. Для них предназначены специальные емкости, установленные в объектах розничной торговли. Подробную информацию о правилах обращения с отходами, пунктах их сбора, контактные номера телефонов служб по вывозу сложной бытовой техники можно найти на сайте target99.by.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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