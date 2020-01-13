Второе STEPS-исследование факторов риска неинфекционных заболеваний проведут в Беларуси

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе STEPS-исследование факторов риска неинфекционных заболеваний проведут в этом году в Беларуси, сообщил журналистам заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ "Кардиология" Александр Пацеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году Министерство здравоохранения совместно с Региональным бюро ВОЗ будет проводить второе исследование STEPS", - сказал Александр Пацеев.

Результаты будут полезны при подготовке следующей госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь". "Мы должны знать какие-то ориентиры. Исследование позволит их получить", - добавил замдиректора.

Впервые широкомасштабное исследование STEPS на национальном уровне проводилось в Беларуси в 2016-2017 годах. Участниками стали около 6 тыс. белорусов в возрасте от 18 до 69 лет, проживающих во всех регионах республики. Результаты показали высокую распространенность таких факторов риска развития неинфекционных заболеваний среди населения, как употребление табака и алкоголя, гиподинамия, нездоровое питание, избыточный вес и ожирение, повышенное артериальное давление, высокое содержание глюкозы и липидов в крови.-0-