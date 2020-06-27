Второй день ЦТ по русскому языку прошел без нарушений - РИКЗ

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй день централизованного тестирования по русскому языку прошел без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Наиболее распространенное нарушение - попытка пронести в аудиторию мобильные телефоны, другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. В первый день сдачи ЦТ по русскому языку за мобильный телефон были удалены три человека, во второй удаленных за нарушения нет.

"Около 8% абитуриентов не явились на ЦТ. По медпоказаниям не прошли 3 человека: два в Минске и один в Минской области", - отметил Юрий Миксюк.

Всего на ЦТ по русскому языку в этом году зарегистрировались около 52,7 тыс. абитуриентов. Следующее ЦТ - по обществоведению - абитуриенты пройдут 29 июня. ЦТ по математике состоится 1 и 2 июля, биологии - 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (новейшее время) - 16 июля.

Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - с 12 по 17 июля. Резервные дни ЦТ: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).-0-