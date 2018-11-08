Второй дом комплекса у парка Челюскинцев готовится к заселению

У счастливчиков, успевших приобрести квартиры в жилом комплексе у парка Челюскинцев, возведенном в Минске, недавно был праздник. Компания "Дана Холдингс", ведущий застройщик в Беларуси, пригласила будущих жильцов осмотреть свои квартиры в уже практически готовом доме 5Б - здесь состоялась предварительная приемка апартаментов. Это вторая очередь комплекса - первая была сдана в эксплуатацию в ноябре прошлого года.

Будущие жильцы впервые переступают порог своих только что построенных апартаментов

В новом доме 576 квартир. Здание состоит из шести секций переменной этажности - от 16 до 26. Но на каком бы этаже ни располагались квартиры, их главное преимущество - потрясающий вид из окна на красивейший минский парк, названный в честь челюскинцев.

Потрясающий вид из окон квартир на красивейший минский парк, названный в честь челюскинцев

Да и в целом месторасположение этого жилого комплекса - лучше не придумать. За парком - Центральный ботанический сад Академии наук. А еще - СОК "Олимпийский", в который входят Дворец водного спорта и спортивно-восстановительный центр с бассейнами, игровыми залами, бильярдом. К слову, застройщик заключил с СОК "Олимпийский" специальное соглашение, по которому жильцы жилого комплекса у парка Челюскинцев получат специальные скидки на посещение этого спортивно-оздоровительного объекта. Согласитесь, приятный бонус к счастью проживания в столь удачном месте! А еще рядом - аквапарк "Фристайл" с огромной аквазоной и банно-термальным комплексом.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" является одним из крупнейших спортивных объектов белорусской столицы. Бассейны с природной минеральной водой, бани, сауны, хамам, тренажерные залы, игровые площадки, футбольные поля, теннисные корты, бильярд, настольный теннис – это лишь малая часть наших услуг для тех, кто предпочитает активный образ жизни. Мы обеспечиваем качественный семейный отдых на любой вкус и уровень подготовки.

СОК "Олимпийский" - каждый сможет найти себе здесь занятие по душе

Неподалеку сразу два кинотеатра - "Октябрь" и "Дом кино", а также новый торговый центр на бульваре Толбухина. Главный проспект столицы - буквально в нескольких метрах. В трех минутах неспешной ходьбы - сразу две станции метро "Парк Челюскинцев" и "Московская". Одна остановка на метро - и вот он, крупнейший торговый центр страны Dana Mаll. Словом, живи и радуйся!

Крупнейший торговый центр страны Dana Mаll, где представлены магазины всемирно известных брендов и организован просторный фуд-корт с любимыми кафе и ресторанами

А как не радоваться, если в комплексе у парка Челюскинцев продумана каждая мелочь! Здания возводились по оригинальному проекту, разработанному иностранными архитекторами в содружестве с белорусскими специалистами. Здесь учтены все современные требования к созданию комфортной и красивой городской среды.

Так, входные группы оборудованы удобными пандусами для мам с колясками и подъемниками для людей с ограниченными физическими возможностями. В каждом подъезде - скоростные и бесшумные лифты, за считанные секунды готовые доставить жителей и гостей комплекса на любой, самый высокий, этаж.

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингс", используются современные скоростные бесшумные лифты

То, что мы привыкли называть подъездом, здесь выглядит совершенно иначе. Просторные светлые лобби с панорамным остеклением и стойкой консьержа больше напоминают ресепшн высококлассной гостиницы. Такие столичные комплексы, считают в компании "Дана Холдингс", должны стать лицом и сутью нового Минска, устремленного в завтрашний день.

Просторные светлые лобби с панорамным остеклением и стойкой консьержа больше напоминают ресепшн высококлассной гостиницы

Современный комплекс - значит, среди жильцов будет много молодежи. А молодые семьи - это дети! Именно так рассуждали проектировщики и сделали все, чтобы здесь каждому было удобно вить свое семейное гнездышко. Во дворе - обустроенная детская площадка со специальным мягким покрытием и целым городом-комплексом горок и лестниц.

Красочное, яркое, безопасное пространство предусмотрено для крох. Горки, лесенки, стены для скалолазания, канаты и веревочные городки - что еще нужно для счастливого детства?

Удобная площадка для спортивных игр со специальным мягким покрытием

А главное - жилой комплекс у парка Челюскинцев, который строит "Дана Холдингс", включает в себя сразу два детских сада. Один - встроено-пристроенный, буквально "вливающийся" в цокольные этажи жилого здания. А второй - отдельно стоящий, расположенный буквально в нескольких шагах от подъездов. Так что с детьми у будущих новоселов проблем здесь точно не будет!

И, конечно же, сами квартиры - выполненные из самых современных материалов и по новейшим технологиям, они представлены в свободных планировках, что позволяет владельцам обустроить свое жилье именно таким, каким оно было в мечтах.

Заместитель директора ИООО "Дана Астра" Владимир Рафальский отмечает, что особенностью жилого комплекса является свободная планировка квартир, а также просторные, красивые и многофункциональные лобби в каждой секции дома.

- Развитая инфраструктура комплекса предусматривает открытие магазинов, кафе, ресторанов, тренажерных залов, спа-салонов в каждом доме, а также площадки для отдыха детей и взрослых. Но самое главное - комплекс, хоть и расположен в центре города, находится буквально на лоне природы - рядом и Ботанический сад, и парк Челюскинцев. Это дает будущим жильцам неограниченные возможности для организации активного отдыха, - рассказал специалист.

Заместитель директора компании "Дана Астра" Владимир Рафальский

По его словам, компания "Дана Холдингс" стремится создать комфортные условия для жизни - чтобы в шаговой доступности находились магазины, объекты бытового назначения для обеспечения всех потребностей людей, которые будут тут проживать.

- Предусмотрено строительство двух детских садов, гаража-стоянки для жителей и их гостей. В целом в составе комплекса будет десять жилых домов - это более 200 тысяч квадратных метров жилой площади. Сейчас завершаются работы в секции 5В, параллельно возводятся еще три жилых дома. Строительство ведется и днем, и ночью, осуществляется строгий контроль качества строительных материалов и выполненных работ с тем, чтобы сдать комплекс в эксплуатацию в установленные сроки. Строительные работы здесь должны быть завершены в 2022 году, - подчеркнул Владимир Рафальский.

Будущие жильцы быстро разъехались по своим квартирам. На 16-м этаже, например, собственные апартаменты с интересом рассматривала молодая пара. Лица ребят показались удивительно знакомым представителям СМИ… Простите, это, случайно, не квартира чемпионов? Так и есть! Многократный чемпион страны, Европы и мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Дмитрий Валент и его очаровательная супруга Мария - тоже чемпионка Европы и медалистка чемпионатов мира по муай-тай! Звездный семейный тандем принял решение поселиться именно здесь, в комплексе у парка Челюскинцев!

Многократный чемпион страны, Европы и мира по тайском боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Дмитрий Валент и его супруга Мария Валент - чемпионка Европы и медалистка чемпионатов мира по муай-тай

- Мы выбрали предложение "Дана Холдингс" потому, что это надежный застройщик, который строит на лучших площадках в столице. Тем более интересное предложение - именно этот жилой комплекс: в центре города, рядом с парком Челюскинцев. Очень красивое место, - говорит Дмитрий. - Квартира нам понравилась. Мы ждали этого момента. Увидели даже больше того, на что рассчитывали - прекрасное лобби, хороший вид из окна квартиры, красивые большие окна…

- Для меня вообще важнее всего расположение дома, - поддерживает мужа Мария Валент. - Сам район, парк и Ботанический сад, проспект недалеко - все это имеет решающее значение. Когда появятся дети, будет где с ними гулять! Для нашей семьи это первая собственная квартира, и она нам очень нравится.

- Добавлю, что тренировки - неотъемлемая часть спорта, - рассказывает чемпион. - Хочется не вдоль задымленных дорог по утрам пробежки устраивать - а здесь можно будет бегать по парку и наслаждаться свежим воздухом!

А двумя этажами выше четы Валентов свою квартиру осматривали минчане Александр и Анастасия Кучур. Молодая пара - родители двух детей, дочери четырех лет и сына - шести. И хоть пока ребят на место будущего семейного гнездышка не привезли, место для детской территории уже наметили!

Александр и Анастасия Кучур

- Квартиру осмотрели, составили даже предварительные планы по ремонту. Уже знаем, где будет детская! Дети очень ждут заселения, представляют, как будет выглядеть их комната, поэтому довольны и счастливы. Свободная планировка позволяет создавать пространство таким, какое нужно именно нашей семье, - уверена Анастасия.

Супругам понравилось, что прямо во дворе есть большая детская площадка, обустроено уже и поле для игры в баскетбол со специальным покрытием. Но главное - парк!

- Этот дом мы выбрали потому, что нам очень понравился район. В парке Челюскинцев мы сможем гулять с детьми, рядом метро. Да и вообще это, по сути, центр города! - говорит Александр. - Мы ожидали, что увидим красивый дом, светлую квартиру, но реальность даже превзошла ожидания. Нравятся французские окна - они дают больше света, выглядят более современно. Мне нравится скандинавская архитектура - простые формы, большое остекление, и можно создать здесь интерьер именно в таком стиле.

Кстати, многие владельцы на осмотр квартир пригласили специалистов, которые будут заниматься дизайном интерьеров и необходимыми для вселения работами. Они сосредоточенно записывали, какие материалы и в каком количестве понадобятся в первую очередь, так что можно не сомневаться - ремонты здесь будут сделаны быстро, тем более что в течение месяца дом планируется полностью сдать в эксплуатацию. И вскоре дом наполнится жизнью - будут светиться уютом и теплом по вечерам окна, а на детской площадке зазвенят голоса ребятни.

…Свежий парковый воздух. Пение птиц, которое будит тебя через открытое окно по утрам. Белка, перескочившая ограду и пробежавшая по дорожке перед домом. Шуршание опавшей листвы под ногами. Все это - невероятное ощущение близости к природе, которое дарит своим жильцам комплекс у парка Челюскинцев. Это, пожалуй, действительно лучшее место в городе для того, чтобы счастливо жить, растить детей и строить планы на будущее.

А самое главное, что у каждого из нас еще есть шанс стать причастным к этому волшебству, ведь несколько готовых квартир еще ждут своих владельцев! И тем, кто хотел бы жить рядом с парком Челюскинцев, следует поторопиться в отдел продаж компании "Дана Холдингс".

Комплекс у парка Челюскинцев дарит своим жильцам невероятное ощущение близости к природе

И не нужно бояться, что располагаемые денежные ресурсы не позволят поселиться в столь роскошном месте. Ведь вариантов приобретения недвижимости "Дана Холдингс" предлагает множество и на любой уровень доходов. Застройщик даже готов предоставить покупателю квартиры в беспроцентную рассрочку на два года - без банка, только предъявив паспорт. Это предложение может стать весьма заманчивым для людей с высокими доходами - представителям IT-индустрии или владельцам собственного бизнеса.

Приобрести квартиры можно и в кредит, используя специальные программы банков-партнеров. Банки готовы кредитовать до 90% стоимости квартиры, при этом процентные ставки гораздо ниже, чем в среднем на рынке, а сроки - до 15-20 лет. Можно купить жилье и в лизинг.

А для больших семей и любителей просторных квартир есть и еще одна хорошая новость. Дело в том, что ограниченное число трехкомнатных квартир в комплексе у парка Челюскинцев как раз в эти дни "Дана Холдингс" продает по специальной цене - минус 200 долларов на каждом квадратном метре! По сути, теперь трехкомнатную квартиру здесь вполне реально приобрести по стоимости "двушки"!

В общем, не теряйте время - обращайтесь в отдел продаж, и менеджеры подберут именно ваш вариант. Все подробности - по телефону 8 (017) 39 39 465 или в отделе продаж компании по адресу: г.Минск, ул.Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Без квартиры не останетесь!

И вскоре вы будете просыпаться в своем уютном доме, распахивать шторы и вдыхать воздух лучшей парковой зоны столицы.