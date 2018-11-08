Второй дом комплекса у парка Челюскинцев готовится к заселению

У счастливчиков, успевших приобрести квартиры в жилом комплексе у парка Челюскинцев, возведенном в Минске, недавно был праздник. Компания "Дана Холдингс", ведущий застройщик в Беларуси, пригласила будущих жильцов осмотреть свои квартиры в уже практически готовом доме 5Б - здесь состоялась предварительная приемка апартаментов. Это вторая очередь комплекса - первая была сдана в эксплуатацию в ноябре прошлого года.
В новом доме 576 квартир. Здание состоит из шести секций переменной этажности - от 16 до 26. Но на каком бы этаже ни располагались квартиры, их главное преимущество - потрясающий вид из окна на красивейший минский парк, названный в честь челюскинцев.
Да и в целом месторасположение этого жилого комплекса - лучше не придумать. За парком - Центральный ботанический сад Академии наук. А еще - СОК "Олимпийский", в который входят Дворец водного спорта и спортивно-восстановительный центр с бассейнами, игровыми залами, бильярдом. К слову, застройщик заключил с СОК "Олимпийский" специальное соглашение, по которому жильцы жилого комплекса у парка Челюскинцев получат специальные скидки на посещение этого спортивно-оздоровительного объекта. Согласитесь, приятный бонус к счастью проживания в столь удачном месте! А еще рядом - аквапарк "Фристайл" с огромной аквазоной и банно-термальным комплексом.
Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" является одним из крупнейших спортивных объектов белорусской столицы. Бассейны с природной минеральной водой, бани, сауны, хамам, тренажерные залы, игровые площадки, футбольные поля, теннисные корты, бильярд, настольный теннис – это лишь малая часть наших услуг для тех, кто предпочитает активный образ жизни. Мы обеспечиваем качественный семейный отдых на любой вкус и уровень подготовки.
Неподалеку сразу два кинотеатра - "Октябрь" и "Дом кино", а также новый торговый центр на бульваре Толбухина. Главный проспект столицы - буквально в нескольких метрах. В трех минутах неспешной ходьбы - сразу две станции метро "Парк Челюскинцев" и "Московская". Одна остановка на метро - и вот он, крупнейший торговый центр страны Dana Mаll. Словом, живи и радуйся!
А как не радоваться, если в комплексе у парка Челюскинцев продумана каждая мелочь! Здания возводились по оригинальному проекту, разработанному иностранными архитекторами в содружестве с белорусскими специалистами. Здесь учтены все современные требования к созданию комфортной и красивой городской среды.
Так, входные группы оборудованы удобными пандусами для мам с колясками и подъемниками для людей с ограниченными физическими возможностями. В каждом подъезде - скоростные и бесшумные лифты, за считанные секунды готовые доставить жителей и гостей комплекса на любой, самый высокий, этаж.
То, что мы привыкли называть подъездом, здесь выглядит совершенно иначе. Просторные светлые лобби с панорамным остеклением и стойкой консьержа больше напоминают ресепшн высококлассной гостиницы. Такие столичные комплексы, считают в компании "Дана Холдингс", должны стать лицом и сутью нового Минска, устремленного в завтрашний день.
Современный комплекс - значит, среди жильцов будет много молодежи. А молодые семьи - это дети! Именно так рассуждали проектировщики и сделали все, чтобы здесь каждому было удобно вить свое семейное гнездышко. Во дворе - обустроенная детская площадка со специальным мягким покрытием и целым городом-комплексом горок и лестниц.
А главное - жилой комплекс у парка Челюскинцев, который строит "Дана Холдингс", включает в себя сразу два детских сада. Один - встроено-пристроенный, буквально "вливающийся" в цокольные этажи жилого здания. А второй - отдельно стоящий, расположенный буквально в нескольких шагах от подъездов. Так что с детьми у будущих новоселов проблем здесь точно не будет!
И, конечно же, сами квартиры - выполненные из самых современных материалов и по новейшим технологиям, они представлены в свободных планировках, что позволяет владельцам обустроить свое жилье именно таким, каким оно было в мечтах.
Заместитель директора ИООО "Дана Астра" Владимир Рафальский отмечает, что особенностью жилого комплекса является свободная планировка квартир, а также просторные, красивые и многофункциональные лобби в каждой секции дома.
- Развитая инфраструктура комплекса предусматривает открытие магазинов, кафе, ресторанов, тренажерных залов, спа-салонов в каждом доме, а также площадки для отдыха детей и взрослых. Но самое главное - комплекс, хоть и расположен в центре города, находится буквально на лоне природы - рядом и Ботанический сад, и парк Челюскинцев. Это дает будущим жильцам неограниченные возможности для организации активного отдыха, - рассказал специалист.
По его словам, компания "Дана Холдингс" стремится создать комфортные условия для жизни - чтобы в шаговой доступности находились магазины, объекты бытового назначения для обеспечения всех потребностей людей, которые будут тут проживать.
- Предусмотрено строительство двух детских садов, гаража-стоянки для жителей и их гостей. В целом в составе комплекса будет десять жилых домов - это более 200 тысяч квадратных метров жилой площади. Сейчас завершаются работы в секции 5В, параллельно возводятся еще три жилых дома. Строительство ведется и днем, и ночью, осуществляется строгий контроль качества строительных материалов и выполненных работ с тем, чтобы сдать комплекс в эксплуатацию в установленные сроки. Строительные работы здесь должны быть завершены в 2022 году, - подчеркнул Владимир Рафальский.
Будущие жильцы быстро разъехались по своим квартирам. На 16-м этаже, например, собственные апартаменты с интересом рассматривала молодая пара. Лица ребят показались удивительно знакомым представителям СМИ… Простите, это, случайно, не квартира чемпионов? Так и есть! Многократный чемпион страны, Европы и мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Дмитрий Валент и его очаровательная супруга Мария - тоже чемпионка Европы и медалистка чемпионатов мира по муай-тай! Звездный семейный тандем принял решение поселиться именно здесь, в комплексе у парка Челюскинцев!
- Мы выбрали предложение "Дана Холдингс" потому, что это надежный застройщик, который строит на лучших площадках в столице. Тем более интересное предложение - именно этот жилой комплекс: в центре города, рядом с парком Челюскинцев. Очень красивое место, - говорит Дмитрий. - Квартира нам понравилась. Мы ждали этого момента. Увидели даже больше того, на что рассчитывали - прекрасное лобби, хороший вид из окна квартиры, красивые большие окна…
- Для меня вообще важнее всего расположение дома, - поддерживает мужа Мария Валент. - Сам район, парк и Ботанический сад, проспект недалеко - все это имеет решающее значение. Когда появятся дети, будет где с ними гулять! Для нашей семьи это первая собственная квартира, и она нам очень нравится.
- Добавлю, что тренировки - неотъемлемая часть спорта, - рассказывает чемпион. - Хочется не вдоль задымленных дорог по утрам пробежки устраивать - а здесь можно будет бегать по парку и наслаждаться свежим воздухом!
А двумя этажами выше четы Валентов свою квартиру осматривали минчане Александр и Анастасия Кучур. Молодая пара - родители двух детей, дочери четырех лет и сына - шести. И хоть пока ребят на место будущего семейного гнездышка не привезли, место для детской территории уже наметили!
- Квартиру осмотрели, составили даже предварительные планы по ремонту. Уже знаем, где будет детская! Дети очень ждут заселения, представляют, как будет выглядеть их комната, поэтому довольны и счастливы. Свободная планировка позволяет создавать пространство таким, какое нужно именно нашей семье, - уверена Анастасия.
Супругам понравилось, что прямо во дворе есть большая детская площадка, обустроено уже и поле для игры в баскетбол со специальным покрытием. Но главное - парк!
- Этот дом мы выбрали потому, что нам очень понравился район. В парке Челюскинцев мы сможем гулять с детьми, рядом метро. Да и вообще это, по сути, центр города! - говорит Александр. - Мы ожидали, что увидим красивый дом, светлую квартиру, но реальность даже превзошла ожидания. Нравятся французские окна - они дают больше света, выглядят более современно. Мне нравится скандинавская архитектура - простые формы, большое остекление, и можно создать здесь интерьер именно в таком стиле.
Кстати, многие владельцы на осмотр квартир пригласили специалистов, которые будут заниматься дизайном интерьеров и необходимыми для вселения работами. Они сосредоточенно записывали, какие материалы и в каком количестве понадобятся в первую очередь, так что можно не сомневаться - ремонты здесь будут сделаны быстро, тем более что в течение месяца дом планируется полностью сдать в эксплуатацию. И вскоре дом наполнится жизнью - будут светиться уютом и теплом по вечерам окна, а на детской площадке зазвенят голоса ребятни.
…Свежий парковый воздух. Пение птиц, которое будит тебя через открытое окно по утрам. Белка, перескочившая ограду и пробежавшая по дорожке перед домом. Шуршание опавшей листвы под ногами. Все это - невероятное ощущение близости к природе, которое дарит своим жильцам комплекс у парка Челюскинцев. Это, пожалуй, действительно лучшее место в городе для того, чтобы счастливо жить, растить детей и строить планы на будущее.
А самое главное, что у каждого из нас еще есть шанс стать причастным к этому волшебству, ведь несколько готовых квартир еще ждут своих владельцев! И тем, кто хотел бы жить рядом с парком Челюскинцев, следует поторопиться в отдел продаж компании "Дана Холдингс".
И не нужно бояться, что располагаемые денежные ресурсы не позволят поселиться в столь роскошном месте. Ведь вариантов приобретения недвижимости "Дана Холдингс" предлагает множество и на любой уровень доходов. Застройщик даже готов предоставить покупателю квартиры в беспроцентную рассрочку на два года - без банка, только предъявив паспорт. Это предложение может стать весьма заманчивым для людей с высокими доходами - представителям IT-индустрии или владельцам собственного бизнеса.
Приобрести квартиры можно и в кредит, используя специальные программы банков-партнеров. Банки готовы кредитовать до 90% стоимости квартиры, при этом процентные ставки гораздо ниже, чем в среднем на рынке, а сроки - до 15-20 лет. Можно купить жилье и в лизинг.
А для больших семей и любителей просторных квартир есть и еще одна хорошая новость. Дело в том, что ограниченное число трехкомнатных квартир в комплексе у парка Челюскинцев как раз в эти дни "Дана Холдингс" продает по специальной цене - минус 200 долларов на каждом квадратном метре! По сути, теперь трехкомнатную квартиру здесь вполне реально приобрести по стоимости "двушки"!
В общем, не теряйте время - обращайтесь в отдел продаж, и менеджеры подберут именно ваш вариант. Все подробности - по телефону 8 (017) 39 39 465 или в отделе продаж компании по адресу: г.Минск, ул.Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Без квартиры не останетесь!
И вскоре вы будете просыпаться в своем уютном доме, распахивать шторы и вдыхать воздух лучшей парковой зоны столицы.
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