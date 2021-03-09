Второй этап комплексной проверки войск начался в ВС Беларуси

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"С 9 марта в соответствии с решением министра обороны проводится второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных Сил выполнить задачи по предназначению. Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны. К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части", - рассказали в ведомстве.

"В рамках проверки будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении и получаемых из государственных органов и организаций, получение материальных средств со складов и баз хранения. Планируется призвать из запаса порядка 1000 человек.

Проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки.

Завершится проверка проведением тактических учений.-0-